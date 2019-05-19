Єлизавета II задала жару на весіллі племінниці: усі подробиці

Королева Єлизавета II (flickr.com/bcgovphotos)

Королева відвідала весілля Габріелли Винздор

Єлизавета II стала почесною гостею весілля, для якого вона вибрала яскравий образ кольору фуксії. Королева Великобританії здивувала незвичайним обраом, в якому навідалася на торжество леді Габріелли Віндзор.

18 травня в каплиці святого Георгія у Віндзорському замку відбулося свято, схоже на королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке відбулося близько року тому.

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

На невелику весільну церемонію прибули тільки найближчі родичі новоспеченого подружжя. Королева разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом теж відносяться до найближчих, тому були присутні на важливу подію.

До речі, королева затьмарила навіть наречену. Вона вибрала наряд кольору фуксії. На королеві ідеально виглядало твідове пальто нижче колін, квіткове плаття і традиційний капелюшок з квітковою композицією та білі рукавички. Її образ доповнили чорні туфлі і сумочка.

Фото: (instagram.com/theroyalfamily)

Нагадаємо, що Меган Маркл планує вирішити свою проблему за допомогою Арчі.

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