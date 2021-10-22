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Елизавета II угодила в больницу: как себя чувствует королева

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Великобритания, Пятница 22 октября 2021 09:32
Елизавета II угодила в больницу: как себя чувствует королева Фото: Королева Елизавета II попала в больницу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Королева Елизавета II попала больницу в ночь на четверг 21 октября, но сейчас она уже благополучно дома.

В сообщении Букингемского дворца сказано, что в четверг она вернулась в Виндзорский замок.

"После того, как медики посоветовали ей в течение нескольких дней отдохнуть, королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении", - сообщает Букингемский дворец.

Медики осмотрели королеву в частной больнице Короля Эдуарда VII в центре Лондона, расположенной на расстоянии около 32 километров от Виндзора. Попадание в больницу абсолютно не связано с коронавирусом.

Двухдневная поездка 95-летней Елизаветы II в Северную Ирландию должна была начаться в среду, однако ее отменили по совету медиков.

Отмечается, что уже 21 октября ее Королевское Высочество вернулась к исполнению обычных обязанностей и работала за своим столом в Виндзорском замке.

Ожидается, что королева примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго в конце октября.

Кстати, 15 октября английские СМИ сообщили, что Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя по рекомендациям врачей.

Как мы ранее писали, беременная внучка Елизаветы II раньше срока госпитализирована в Лондоне.

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Елизавета II
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