Елизавета II угодила в больницу: как себя чувствует королева

Королева Елизавета II попала больницу в ночь на четверг 21 октября, но сейчас она уже благополучно дома.

В сообщении Букингемского дворца сказано, что в четверг она вернулась в Виндзорский замок.

"После того, как медики посоветовали ей в течение нескольких дней отдохнуть, королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении", - сообщает Букингемский дворец.

Медики осмотрели королеву в частной больнице Короля Эдуарда VII в центре Лондона, расположенной на расстоянии около 32 километров от Виндзора. Попадание в больницу абсолютно не связано с коронавирусом.

Двухдневная поездка 95-летней Елизаветы II в Северную Ирландию должна была начаться в среду, однако ее отменили по совету медиков.

Отмечается, что уже 21 октября ее Королевское Высочество вернулась к исполнению обычных обязанностей и работала за своим столом в Виндзорском замке.

Ожидается, что королева примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго в конце октября.

Кстати, 15 октября английские СМИ сообщили, что Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя по рекомендациям врачей.