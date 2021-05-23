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Елизавета II сильно расстроена из-за нападков принца Гарри на ее семью

Автор: Роман Мирончук

Королева Великобритании Елизавета II глубоко расстроена тем, что принц Гарри в последнее время сделал несколько очень личных критических замечаний в адрес ее семьи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Королевские источники говорят, что Елизавета II была потрясена повторными комментариями Гарри после скандального интервью, которое он и его жена Меган Маркл дали Опре Уинфри в марте.

"Бабушка Гарри восприняла это очень лично, и глубоко расстроена тем, что сказал Гарри. В частности, его комментариями о воспитании Чарльза и предположением, что его отец не знает ничего лучшего из-за того, как он был воспитан", - рассказал один источник.

Напомним, помощники королевской семьи призвали лишить титулов принца Гарри и Меган Маркл после скандального интервью для подкаста Armchair Expert.

Кроме того, высокопоставленные придворные также резко судили нападения герцога и герцогини Сассекских на членов королевской семьи, и заявили о растущем чувстве недоумения и предательства.

Мы также писали о том, что принц Гарри поразил своими откровениями из жизни. Он рассказал об алкоголе, наркотиках, ссорах с женой. Все началось после смерти его матери принцессы Дианы. Тогда Гарри было всего 12 лет, но стресс накапливался, и в 28 лет у него началась депрессия.

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