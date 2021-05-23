Єлизавета II сильно засмучена через напади принца Гаррі на її сім'ю

Королева Великобританії Єлизавета II глибоко засмучена тим, що принц Гаррі останнім часом зробив кілька дуже особистих критичних зауважень на адресу її сім'ї.

Королівські джерела кажуть, що Єлизавета II була вражена повторними коментарями Гаррі після скандального інтерв'ю, яке він і його дружина Меган Маркл дали Опрі Вінфрі в березні.

"Бабуся Гаррі сприйняла це дуже особисто, і глибоко засмучена тим, що сказав Гаррі. Зокрема, його коментарями про виховання Чарльза і припущенням, що його батько не знає нічого кращого через те, як він був вихований", - розповіло одне джерело.