Еліна Світоліна поділилася секретом, як вона поєднує материнство та спортивну кар'єру

Як тенісистка поєднує кар'єру та материнство

"Було непросто, але я якось не очікувала чогось від себе. Намагалася просто насолоджуватися вагітністю, як це можливо. Потім, коли вже почала тренуватися, мені дуже допоміг мій чоловік", - розповіла спортсменка.

Також вона зазначила, що сезон у тенісі триває 11 місяців і мандрувати стільки з дитиною навіть для здоров'я не дуже корисно.

"Вона залишається вдома, у нас є няня, наші батьки дуже допомагають. Тобто коли ми їдемо приблизно на місяць, тоді ми можемо її взяти, бо знаємо, що не буде перепадів у часі. Не буде постійних, кожні два дні, подорожей . Оскільки у нас у пріоритеті її здоров'я, щоб вона почувала себе добре", - підкреслила Світоліна.

Еліна Світоліна з чоловіком (фото: instagram.com/elisvitolina)

Як Світоліна виховує свою дочку

У розмові інтерв'юерка також запитала, якою мовою Еліна Світоліна виховує свою доньку.

Тенісистка зазначила, що вдома вони спілкуються 3-ма мовами: французькою, англійською та українською. Тато-тенісист спілкується з дочкою французькою, няня - англійською, а Еліна - українською.

"У доньки три мови. Я намагаюся спілкуватися з нею українською. Це непросто, бо в садочку англійська, французька. Вдома батько розмовляє французькою, няня - англійською. У нас кілька мов і трохи буває складно. Коли потрібно щось їй донести, я можу сказати англійською, бо вона багато її чує", - розповіла вона.

Також вона підкреслила, що для неї дуже важливо, щоб донька знала своє коріння. Через війну Скай ще жодного разу не була в Україні.

"Для мене дуже важливо, щоб вона спілкувалася українською. У мене є мрія, щоб вона приїхала зі мною, коли вона буде трохи дорослішою, побачила Україну. Щоб ми могли приїжджати разом і проводити тут час. Познайомити її з культурою України. Я сподіваюся, що скоро, після перемоги, я зможу це зробити", - підсумувала вона.

Зазначимо, що Світоліна одружена з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. У жовтні 2022 року у пари народилася донька Скай. Сім'я мешкає у Франції, проте знаменитість часто буває в Україні.

Нещодавно Світоліна відзначила свій ювілей, на якому було чимало українських знаменитостей.

Еліна Світоліна з донькою та чоловіком (фото: instagram.com/elisvitolina)