Элина Свитолина поделилась секретом, как она совмещает материнство и спортивную карьеру

Как теннисистка совмещает карьеру и материнство

"Было непросто, но я как-то не ожидала чего-то от себя. Старалась просто наслаждаться беременностью, насколько это возможно. Потом, когда уже начала тренироваться, мне очень помог мой муж", - рассказала спортсменка.

Также она отметила, что сезон в теннисе длится 11 месяцев и путешествовать столько с ребенком даже для здоровья не очень полезно.

"Она остается дома, у нас есть няня, наши родители очень помогают. То есть когда мы уезжаем примерно на месяц, тогда мы можем ее взять, так как знаем, что не будет перепадов во времени. Не будет постоянных, каждые два дня, путешествий. Так как у нас в приоритете ее здоровье, чтобы она чувствовала себя хорошо", - подчеркнула Свитолина.

Элина Свитолина с мужем (фото: instagram.com/elisvitolina)

Как Свитолина воспитывает свою дочь

В беседе интервьюер также спросила, на каком языке Элина Свитолина воспитывает свою дочь.

Теннисистка отметила, что дома они общаются на 3-х языках: французском, английском и украинском. Папа-теннисист общается с дочерью на французском, няня - на английском, а Элина - на украинском.

"У дочери три языка. Я пытаюсь общаться с ней на украинском. Это непросто, потому что в садике английский, французский. Дома отец разговаривает на французском, няня - на английском. У нас несколько языков и немного бывает сложно. Когда нужно что-то ей донести, я могу сказать по-английски, потому что она много его слышит", - рассказала она.

Также она подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы дочь знала свои корни. Из-за войны Скай еще ни разу не была в Украине.

"Для меня очень важно, чтобы она общалась на украинском. У меня есть мечта, чтобы она приехала со мной, когда она будет немного взрослее, увидела Украину. Чтобы мы могли приезжать вместе и проводить здесь время. Познакомить ее с культурой Украины. Я надеюсь, что скоро, после победы, я смогу это сделать", - подытожила она.

Отметим, что Свитолина замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай. Семья проживает во Франции, однако знаменитость часто бывает в Украине.

Недавно Свитолина отметила свой юбилей, на котором было немало украинских знаменитостей.

Элина Свитолина с дочерью и мужем (фото: instagram.com/elisvitolina)