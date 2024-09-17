"Мій особливий день": Світоліна відсвяткувала ювілей у ефектній сукні з розрізом та боа

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна, яка несподівано завершила сезон-2024 , поділилася у мережі кадрами зі святкування свого дня народження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram тенісистки.

Як відомо, 12 вересня спортсменці виповнилося 30 років. З нагоди ювілею вона зібрала всіх рідних та друзів на пишне святкування.

Світоліна відсвяткувала ювілей (фото: instagram.com/elisvitolina)

Для виходу в світ Еліна обрала ефектну чорну сукню під горло та з відкритими плечима від відомого українського бренду Gasanova. Родзинкою вбрання став розріз, який вигідно підкреслив стрункі ноги знаменитості, а також був декорований по всій довжині пір'ям.

Свій лук тенісистка завершила туфлями без задників з гострими носками та на високих шпильках, а також легким макіяжем та зібраним у хвіст волоссям.

Світоліна та Сергій Жадан (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Мій особливий день #30. Зустріла в Україні з найближчими людьми, які за три останні роки стали майже сім'єю. Людьми, якими пишаюся, які мене надихають і підтримують. Дякую!" - зазначила у публікації знаменитість.

Світоліна на вечірці на честь ювілею (фото: instagram.com/elisvitolina)

На кадрах знаменита тенісистка позує з телеведучим та волонтером Сергієм Притулою, футболістом та президентом УАФ Андрієм Шевченком, письменником та військовослужбовцем Сергієм Жаданом, ведучим Андрієм Бєдняковим, епатажним бізнесменом Гарріком Корогодським та іншими. А також із народним депутатом та Олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком та телеведучою Лесею Нікітюк.

Світоліна з друзями та близькими людьми (фото: instagram.com/elisvitolina)

До речі, Світоліна - бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

З 2021 року українська спортсменка одружена з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. У жовтні 2022 року у пари народилася донька Скай. Сім'я мешкає у Франції, проте знаменитість часто буває в Україні.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донькою (фото: instagram.com/elisvitolina)