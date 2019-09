Пресс-секретарь Зеленского похвасталась селфи с Трампом: ей вспомнили архивное фото

Юлия Мендель (фото: РБК-Украина)

Пресс-секретарь Зеленского назвала Трампа самым влиятельным человеком в мире

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась селфи с Дональдом Трампом, которое она сделала во время визита команды президента в США. В сети вспомнили забавное фото журналистки, сделанное с "двойником" Трампа.

"Селфи с самым влиятельным человеком в мире, Дональдом Трампом", - подписано фото.

Юлия Мендель и Дональд Трамп (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Впрочем пользователи сети с иронией отнеслись к подобному "титулу", считая, что для Юлии Мендель самым влиятельным человеком должен быть ее непосредственный руководитель - Владимир Зеленский.

"А я думал что для вас "the most powerful person in the world" - это Володька", - пишет один из комментаторов.

"С самым мощным, после Владимира Александровича", - уточнил очередной юзер.

Кроме того, пресс-секретарю президента вспомнили архивное фото с человеком в маске Дональда Трампа, сделанное в 2018 году. Снимок в сети подписан словами "Мечты сбываются".

Юлия Мендель и Дональд Трамп (фото: Telegram/bykvu)

