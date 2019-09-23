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Елена Кравец посвятила свой номер на Танцах со звездами жизненной драме (видео)

STYLERТелешоу    23.09.2019 - 13:52
Елена Кравец посвятила свой номер на Танцах со звездами жизненной драме (видео)
Елена Кравец (фото: facebook.com/kvartal95)

Елена Кравец исполнила на Танцах со звездами эмоциональное танго

Елена Кравец в пятом эфире Танцев со звездами 2019 поделилась откровениями о трудностях, которые ей пришлось пережить в далеком 1995 году, когда она только присоединилась к мужской команде "Квартала 95".

Актриса в закулисном дневнике "Танцев" рассказала, что в начале своей карьеры юмористической актрисы ей пришлось посещать психоаналитика.

Именно тому сложному периоду, который совпал с началом работы с "Кварталом 95" и знакомством с Владимиром Зеленским, Елена Кравец и посвятила свое эмоциональное танго.

Елена Кравец посвятила свой номер на Танцах со звездами жизненной драме (видео)

Танцы со звездами - Елена Кравец и Максим Леонов (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Когда я впервые увидела Вовчика... Я могу его так называть теперь? Было понятно, что толк с него будет... Они, как братья, всегда за меня", - говорит звезда.

Но в 1995-м Елена Кравец испытывала сложности в отношениях с мужским коллективом. Актриса в течение десяти лет посещала психоаналитика, с которым делилась своими переживаниями.

К сожалению, судьям не хватило мастерства и харизмы. Пара заняла седьмое место, набрав 24 суммарных балла.

Стоит отметить, что в прошлом выпуске Елена Кравец и Максим Леонов оказались в зоне риска, но тогда проект покинула пара телеведущей Надежды Матвеевой и Валерия Шохина.

Танцы со звездами - Елена Кравец и Максим Леонов (видео: YouTube/Танцы со звездами)

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