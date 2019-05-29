Лед тронулся: Полякова заявила о создании собственной партии

Полякова заявила о создании собственной партии – все подробности (коллаж РБК-Украина)

Полякова хочет создать первую в Украине женскую партию

Оля Полякова заявила о создании собственной партии. Украинская певица, телеведущая и актриса Ольга Полякова заявила о намерении создать первую в Украине женскую партию. О своих планах она рассказала, выступая на Форуме женского партнерства в среду, 29 мая, в Киеве.

"Мне лично (вот сейчас начнется предвыборная гонка в парламент) очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю... И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать", - сказала Полякова.

Она заявила: "Я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот вызов. И это будет первая женская партия Украины".

Артистка также решила посоветоваться со своими поклонниками по поводу названия новой партии.

Полякова заявила о создании собственной партии – все подробности (видео: polyakovamusic)

Фанаты Поляковой негативно отреагировали на ее заявление:

Каждый должен заниматься своим делом... блин, надеюсь это шутка.

Олечка, может не надо? Оставайтесь на сцене королевой ночи, мы Вас как артистку любим.

С ума сошли все.

Вакарчук идет, Зеленский уже пришел, Полякова идет. Кто же дальше?

Я бы не распылялась на политику. У Вас с пением неплохо.

Конец света наступил!!!!

Очень надеюсь, что это шутка.

Некоторые стали помогать выбрать певице название партии:

Голые жопы - название партии.

Партія жінок України.

Женская солидарность)))

Партия "гендерное равенство", "женщины Украины", "материнское сердце", "Украиночки".

Партия "ПОПА" - идеальное название. Крутой стеб и обсуждения на весь мир, без преувеличения. Успехов!

Блондинки в законе.

"Лед тронулся".

Напомним, что ранее украинцы в шутку предполагали, что Полякова пойдет на парламентские выборы. Об этом они написали после того, как Виктор Павлик и Олег Винник стали возможными кандидатами на выборы в парламент.

До этого мы писали, что ранее о своем намерении идти на парламентские выборы рассказал Святослав Вакарчук.

Ранее Зеленский жестко "наехал" на Раду и поссорил сеть.