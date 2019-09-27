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Государство в смартфоне: как будет работать сервис "Дія"

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 21:11
Государство в смартфоне: как будет работать сервис "Дія"
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Сервис "Дія" перенесет большую часть государственных услуг в смартфон

Бренд цифрового государства, который получил название "Дія" (Держава і Я), был презентован в пятницу, 27 сентября. Новый сервис, инициированный Владимиром Зеленским, представили вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и спикер Рады Дмитрий Разумков.

Сервис, направленный на диджитализацию Украины, создан для того, чтобы перевести все возможные государственные услуги в цифровое поле. При этом Федоров озвучил четкие временные рамки.

"Наша цель на ближайшие пять лет: если услуга не предоставляется онлайн, она не предоставляется совсем" - заявил Михаил Федоров.

Кроме того, в задачи министерства входит подключение каждого населенного пункта и каждого социального объекта к сети.

Государство в смартфоне: как будет работать сервис &quot;Дія&quot;

В Украине презентовали бренд "государство в смартфоне" (фото: plan.diia.gov.ua)

Проекты, которые будут запущены в рамках диджитализации

  • Будет создан "кабинет гражданина", чтобы увидеть, что о вас знает государство.
  • Появятся цифровые водительские права и цифровой студенческий - эти удостоверения не обязательно будет носить с собой.
  • "єМалятко" - украинцы получат необходимые услуги по регистрации ребенка.
  • Электронная пенсия и электронная резиденция. Это позволит начать собственный бизнес находясь за границей.
  • Электронная перепись населения.

В рамках бренда "Дія" вскоре будет создано мобильное приложение.

Кроме того, с платформы сервиса можно будет попасть на любой другой государственный портл благодаря кнопке в шапке сайта.

У бренда уже есть собственная страница, на которой можно ознакомится с презентацией и принять участие в бета-тесте. Тем не менее, до запуска бренда остается еще несколько месяцев. Михаил Федоров выразил надежду, что сервис начнет работу в ноябре.

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