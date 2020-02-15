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Електронний концтабір: блогер "розкрив" справжні цілі програми "ДіЯ"

STYLERЖиття    15.02.2020 - 14:54
Електронний концтабір: блогер "розкрив" справжні цілі програми "ДіЯ"
ДіЯ (фото: plan2.diia.gov.ua)

Мобільний додаток "Дія" звинувачують у стеженні за користувачами

Мобільний додаток державних цифрових послуг "Дія", який нещодавно презентував Володимир Зеленський, крім переваг, може принести українцям і деякі незручності. Зокрема, мобільний додаток буде мати доступ до вивчення документів, всіх виписаних штрафів, а також до банківських карток користувача.

З критикою проти додатка державних цифрових послуг виступив один з користувачів Facebook. Блогер Владислав Болсуновський вважає, що додаток створено з метою стеження за користувачами, а також для контролю українців.

"Проект #майорвсмартфоне продовжує розвиватися. Пам'ятайте, вони заперечували, що будуть використовувати програму для стеження за користувачами? Тепер почитайте новину. І подумайте не лінійно, а не 2-3 кроки вперед. А попереду — електронний концтабір", — пише блогер.

Електронний концтабір: блогер &quot;розкрив&quot; справжні цілі програми &quot;ДіЯ&quot;

ДіЯ потрапила у скандал через стеження (скріншот: facebook.com)

Він звертає увагу якраз на той момент, що сервіс буде моніторити й оцінювати поїздку. А за дотримання ПДР водії можуть отримати до 18% кешбека від суми страхування. Механізм "стеження" на думку блогера запускається при активації функції аналізу даних, а також - "Безпечне водіння".

Водночас, автоексперт, керівник сайту autogeek.com.ua Євгеній Муджірі вважає, що така практика вже застосовується у страхових компаній, де зразкові водії отримують знижку на поліс.

Електронний концтабір: блогер &quot;розкрив&quot; справжні цілі програми &quot;ДіЯ&quot;

Скріншот (facebook.com)

Нагадаємо, що раніше в Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій.

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