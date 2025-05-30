Елегантно і стильно: ексдружина Дмитра Комарова показала трендовий образ із базовою сорочкою

Олександра Кучеренко, відома модель і колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, продемонструвала стильний аутфіт, у якому звичайна сорочка засяяла по-новому. Зірка показала, як легко створити елегантний образ із базових речей.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.
Для стильної фотосесії колишня дружина Комарова обрала блакитну сорочку в стилі оверсайз. Однак її вона одягла незвичним способом - розстебнувши кілька ґудзиків і оголивши плечі.
Кучеренко показала, як носити сорочку (фото: instagram.com/aakucherenko)
Доповнити її вона вирішила шкіряною коричневою спідницею з оригінальними вставками - з картатим принтом, а також туфлями на підборах у тон і блискучими сережками.
Олександра Кучеренко показала модний лук (фото: instagram.com/aakucherenko)
Звичайна сорочка на ґудзиках, яку традиційно вважають досить формальним або повсякденним елементом гардероба, перетворюється на більш жіночний і спокусливий елемент, коли її носять таким чином.
Колишня дружина ведучого Дмитра (фото: instagram.com/aakucherenko)
Частково розстебнута сорочка і спущені з одного або обох плечей рукави створюють враження невимушеності та легкої недбалості, що надає образу сучасної елегантності. Це має вигляд, ніби одягнена без зусиль, але при цьому дуже продумано.
Відкриті плечі та ключиці є дуже жіночною і привабливою частиною тіла, і цей спосіб носіння сорочки дає змогу їх продемонструвати, не виглядаючи при цьому занадто відверто. Це підкреслює витонченість силуету.
Широкі рукави сорочки створюють об'єм у верхній частині, який контрастує зі спідницею, що більш облягає. Цей контраст текстур і силуетів робить образ більш динамічним.
Цей прийом можна адаптувати як для повсякденних, так і для більш святкових образів, залежно від тканини сорочки та поєднання з іншими елементами одягу (наприклад, джинсами, спідницями різної довжини або брюками).
Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Вас також може зацікавити