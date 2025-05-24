Андре Тан назвав три головні сукні на літо 2025: бохо, білизняний стиль і асиметрія

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав три головні модні тренди цього літа. У фокусі - легкі сукні в стилі бохо, білизняні силуети й асиметричні моделі, які домінуватимуть у гардеробах модниць у сезоні літо-2025.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стиліста.

Сукні в стилі бохо

У 2025 році стиль бохо продовжує набирати популярності, пропонуючи розмаїття фасонів, тканин і деталей, які дають змогу створювати унікальні образи. Рюші, волани, торочки, бахрома, вишивка, квіткові й етнічні принти, а також елементи із замші й торочки надають вбранню характерного бохо-шику.

"Бохо повертається, тому цього літа сукні в стилі бохо з бахромою, мереживом і вишивкою будуть на піку популярності. Легкі тканини, вільний крій, етнічні мотиви або вишивка - все це ідеально підходить для літа", - зазначив Тан.

Сукні в стилі бохо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сукні в білизняному стилі

Сукні в білизняному стилі - це тренд, який продовжує набирати популярність у 2025 році. Вони натхненні елементами нічної білизни, як-от легкі тканини, тонкі бретелі та вишукане оздоблення мереживом. Однак сьогодні такі сукні сміливо виходять за межі спальні та стають основою для стильних міських і вечірніх образів.

"Моделі з шовку чи сатину, з тонкими бретельками та вільним кроєм додають образу елегантності та легкості. Круто поєднувати з джинсовою курткою, кедами або з босоніжками на підборах", - підкреслив дизайнер.

Білизняні сукні в моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Асиметричні сукні

Асиметричні сукні - один з головних трендів весни та літа 2025 року. Дизайнери пропонують моделі з незвичними лініями та кроєм, які надають образу динамічності та сучасності. Асиметрія проявляється в різних елементах: від лінії плеча (одна бретелька або відкрите плече) до подолу (комбінація короткого і довгого краю) і несподіваних розрізів. Такі деталі створюють ефект руху і візуально подовжують силует.

Андре Тан розповів про трендові сукні на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Третій тренд - це асиметричні сукні. Цього літа вони будуть представлені в різних варіаціях. Від мінімалістичних моделей до розкішних варіантів з драпіруванням і незвичним кроєм. Підходять як для вечірок, так і для ділових зустрічей, якщо вибрати стримані кольори. Можна поєднувати їх із жакетом у стилі оверсайз", - зазначив Андре Тан.