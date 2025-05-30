Элегантно и стильно: экс-жена Дмитрия Комарова показала трендовый образ с базовой рубашкой

Какой "лук" выбрала Кучеренко

Для стильной фотосессии бывшая супруга Комарова выбрала голубую рубашку в стиле оверсайз. Однако ее она одела необычным способом - расстегнув несколько пуговиц и оголив плечи.

Кучеренко показала, как носить рубашку (фото: instagram.com/aakucherenko)

Дополнить ее она решила кожаной коричневой юбкой с оригинальными вставками - с клетчатым принтом, а также туфлями на каблуках в тон и блестящими серьгами.

Александра Кучеренко показала модный лук (фото: instagram.com/aakucherenko)

Как Кучеренко стилизовала обычную рубашку

Игра с традиционным элементом

Обычная рубашка на пуговицах, традиционно считающаяся достаточно формальным или повседневным элементом гардероба, превращается в более женственный и соблазнительный элемент, когда ее носят таким образом.

Бывшая жена ведущего Дмитрия (фото: instagram.com/aakucherenko)

Асимметрия и небрежная элегантность

Частично расстегнутая рубашка и спущенные с одного или обоих плеч рукава создают впечатление непринужденности и легкой небрежности, что придает образу современной элегантности. Это выглядит, будто одета без труда, но при этом очень продуманно.

Демонстрация плеч и ключиц

Открытые плечи и ключицы являются очень женственной и привлекательной частью тела, и этот способ ношения рубашки позволяет их продемонстрировать, не выглядя при этом слишком откровенно. Это подчеркивает изящество силуэта.

Объем и контраст

Широкие рукава рубашки создают объем в верхней части, который контрастирует с более облегающей юбкой. Этот контраст текстур и силуэтов делает образ более динамичным.

Универсальность

Этот прием можно адаптировать как для повседневных, так и для более праздничных образов, в зависимости от ткани рубашки и сочетания с другими элементами одежды (например, джинсами, юбками разной длины или брюками).

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)