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Елегантність у кольорі бургунді: Злата Огнєвіч показала ідеальний костюм для будь-якої події

Вівторок 26 листопада 2024 20:46
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Елегантність у кольорі бургунді: Злата Огнєвіч показала ідеальний костюм для будь-якої події Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно назвала жінку, якою захоплюється, продемонструвала в мережі стильний лук у костюмі наймоднішого відтінку осені 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост артистки в Instagram.

"Так виглядає ідеальний костюм. І ця вишукана річ - справжній must have у гардеробі", - підписала публікацію співачка.

На фото вона постала у стильному костюмі українського бренду зі шкіри насиченого винного відтінку. Її образ складався з куртки оригінального крою з баскою та ременем на талії, а також спідниці у довжині міді з розрізом збоку.

Елегантність у кольорі бургунді: Злата Огнєвіч показала ідеальний костюм для будь-якої події

Співачка у модному костюмі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Доповнити лук вона вирішила слінгбеками на мініатюрному підборі з безліччю ремінців. Таким чином Огнєвіч зібрала total look у кольорі бургунді.

Елегантність у кольорі бургунді: Злата Огнєвіч показала ідеальний костюм для будь-якої події

Бургунді - трендовий відтінок осені 2024 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як відреагували у мережі

Фоловери української співачки відразу почали коментувати її образ. Багато хто з них поставив "сердечки" та "вогники" у коментарях, а також продовжують засипати Огнєвіч компліментами:

  • "Боже, під такий лук потрібна пісня для фем фаталь"
  • "Як гарно"
  • "Справжня леді"
  • "Вам так пасує цей образ"
  • "Дуже елегантна".

Елегантність у кольорі бургунді: Злата Огнєвіч показала ідеальний костюм для будь-якої події

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Чому бургунді - тренд осені 2024

Тепла та витончена палітра

Бургунді - це насичений відтінок червоного з фіолетовим і коричневим підтоном, що робить його ідеальним для осіннього сезону. Він асоціюється з теплотою, затишком та розкішшю, що ідеально відображає атмосферу цієї пори року.

Багатогранність та універсальність

Цей відтінок легко вписується в різні стилі - від класики до сміливіших модних рішень. Бургунді добре поєднується з нейтральними квітами, такими як чорний, сірий, білий та бежевий, а також з іншими яскравими відтінками осені - оливковим, золотим, коричневим.

Актуальність у модних колекціях

Багато дизайнерів у своїх осінніх колекціях 2024 року використовували бургунді. Цей колір став символом не лише стилю, а й витонченості, привабливості та впевненості.

Елегантність у кольорі бургунді: Злата Огнєвіч показала ідеальний костюм для будь-якої події

Бургунді - трендовий відтінок осені 2024 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше ми розповіли, як додати модний колір бургунді до свого осіннього гардеробу.

Також Олена Зеленська продемонструвала стильний образ із брючним костюмом у такому ж відтінку.

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