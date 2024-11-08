Злата Огнєвіч назвала жінку, якою захоплюється, і поділилася заповітною мрією

Українська співачка Злата Огнєвіч має заповітну мрію - втілити глибоку драматичну роль на великому екрані. При чому, артистка із захопленням говорить, яку б саме культову постать їй хотілося б зіграти.

"Мене дуже приваблює жанр кіно. Не буду приховувати, що вже дуже давно мрію знятись у повнометражці", - з усмішкою ділиться Огнєвіч.

За словами Злати, їй цікава драматична глибока роль, у якій можна розкрити персонажа та показати його з різних сторін.

Огнєвіч назвала свою мрію (фото: прес-служба Нового каналу)

"А головне, що мені дуже важливо, показати трансформацію героя до та після певних подій. Мені особисто завжди цікаво спостерігати, яке життя проживає той чи інший герой історії лише впродовж півтори-двох годин. Хтозна, можливо, колись моя давня мрія і здійсниться", - каже співачка.

Говорять, що мріяти потрібно не абстрактно, а чітко. Огнєвіч цього правила дотримується. Тож не просто думає про кіно для великих екранів, а навіть має ідею, яким воно має бути.

"Мені цікаво було б потрапити в байопік про життя великої та легендарної Марлен Дітріх. Так було б круто, якби був повнометражний фільм про її життя зі студентських років, коли вона тільки почала знайомитися з акторською майстерністю, і до останніх років її життя, які були дуже непростими", - коментує українська зірка.

Огнєвіч поділилася відвертим зізнанням (фото: прес-служба Нового каналу)

"Ця велика жінка прожила цікаве, яскраве та наповнене подіями та досягненнями життя. Я б із задоволенням знялась би в стрічці про злети і падіння Дітріх у ролі головної героїні", - резюмувала вона.

Зазначимо, що Марлен Дітріх - це оскароносна німецько-американська актриса, співачка та ікона стилю XX століття. Вона була однією з найяскравіших зірок Голлівуду та справжньою музою для багатьох режисерів. Вона знялася у багатьох культових фільмах, таких як "Блакитний ангел", "Шанхайський експрес", "Марокко" та інші.