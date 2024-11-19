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У наймоднішому кольорі сезону: Зеленська продемонструвала стильний образ із брючним костюмом (фото)

Вівторок 19 листопада 2024 18:20
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У наймоднішому кольорі сезону: Зеленська продемонструвала стильний образ із брючним костюмом (фото) Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Катерина Собкова

Перша леді України Олена Зеленська у рамках робочої поїздки вирушила до Словенії. Вчора, 18 листопада, вона зустрілася із президентом цієї країни Наташою Пірц-Мусар. Для офіційного виходу у світ Зеленська обрала брючний костюм у найбільш трендовому відтінку осені 2024 - бургунді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram дружини Володимира Зеленського.

Як відомо, вона бере участь у засіданні Фонду Enhancing Human Security, на якому представляє проекти допомоги дітям, підліткам та їхнім сім'ям, які постраждали від війни.

Як перша леді зазначила у публікації, до Словенії вона прибула на запрошення першого джентльмена країни, пана Алеша Мусара.

У наймоднішому кольорі сезону: Зеленська продемонструвала стильний образ із брючним костюмом (фото)

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наряд Олени Зеленської складався із штанів прямого крою зі стрілками спереду, подовженого піджака та лаконічних туфель-човників із вузьким носком. Свій образ Зеленська також доповнила шовковою хусткою коричневого відтінку з блакитним принтом, яка ледь-ледь виглядала з-під піджака.

У наймоднішому кольорі сезону: Зеленська продемонструвала стильний образ із брючним костюмом (фото)

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Лацкан піджака Зеленська прикрасила двома брошками, які є також деталями фірмового стилю першої леді.

У наймоднішому кольорі сезону: Зеленська продемонструвала стильний образ із брючним костюмом (фото)

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цікаво, що президент Словенії Наташа Пірц-Мусар обрала брючний костюм такого ж відтінку.

У наймоднішому кольорі сезону: Зеленська продемонструвала стильний образ із брючним костюмом (фото)

Олена Зеленська та Наташа Пірц-Мусар (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Чому бургунді - тренд 2024

У трендах осені 2024 року - колір бургунді або, як його ще називають, благородний винний або бордовий. Чимало блогерів, а також знаменитості демонструють образи з цим кольором, вибираючи як монохромні луки, так і поєднуючи його з різними відтінками.

Найпопулярніші поєднання цього кольору з бежевим (молочним), сірим, хакі, синім, коричневим, світло-рожевим та блакитним.

Раніше ми розповіли, як одягається перша леді та які тренди обирає.

Також читайте, що Зеленська показала новий образ під час робочої зустрічі.

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Олена Зеленська Модні тренди Стиль життя Тренди
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