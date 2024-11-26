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Элегантность в цвете бургунди: Злата Огневич показала идеальный костюм для любого события

Вторник 26 ноября 2024 20:46
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Элегантность в цвете бургунди: Злата Огневич показала идеальный костюм для любого события Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно назвала женщину, которой восхищается, продемонстрировала в сети стильный лук в костюме самого модного оттенка осени 2024.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост артистки в Instagram.

"Так выглядит идеальный костюм. И эта изысканная вещь - настоящий must have в гардеробе", - подписала публикацию певица.

На фото она предстала в стильном костюме украинского бренда из кожи насыщенного винного оттенка. Ее образ состоял из куртки оригинального кроя с баской и ремнем на талии, а также юбки в длине миди с разрезом сбоку.

Элегантность в цвете бургунди: Злата Огневич показала идеальный костюм для любого события

Певица в модном костюме (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Дополнить лук она решила слингбэками на миниатюрном каблуке с множеством ремешков. Таким образом Огневич собрала total look в цвете бургунди.

Элегантность в цвете бургунди: Злата Огневич показала идеальный костюм для любого события

Бургунди - трендовый оттенок осени 2024 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской певицы тут же принялись комментировать ее образ. Многие поставили "сердечки" и "огоньки" в комментариях, а также продолжают засыпать Огневич комплиментами:

  • "Боже, под такой лук нужно песню для фем фаталь"
  • "Как же красиво"
  • "Настоящая леди"
  • "Вам так идет этот образ"
  • "Очень элегантная".

Элегантность в цвете бургунди: Злата Огневич показала идеальный костюм для любого события

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Почему бургунди - тренд осени 2024

Теплая и утонченная палитра

Бургунди - это насыщенный оттенок красного с фиолетовым и коричневым подтоном, что делает его идеально подходящим для осеннего сезона. Он ассоциируется с теплотой, уютом и роскошью, что идеально отражает атмосферу этого времени года.

Многогранность и универсальность

Этот оттенок легко вписывается в различные стили - от классики до более смелых модных решений. Бургунди хорошо сочетается с нейтральными цветами, такими как черный, серый, белый и бежевый, а также с другими яркими оттенками осени - оливковым, золотым, коричневым.

Актуальность в модных коллекциях

Множество дизайнеров в своих осенних коллекциях 2024 года использовали бургунди. Этот цвет стал символом не только стиля, но и утонченности, привлекательности и уверенности.

Элегантность в цвете бургунди: Злата Огневич показала идеальный костюм для любого события

Бургунди - трендовый оттенок осени 2024 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее мы рассказали, как добавить модный цвет бургунди к своему осеннему гардеробу.

Также Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ с брючным костюмом в таком же оттенке.

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