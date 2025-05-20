Ектор Хіменес-Браво чесно пояснив, чи мобілізувався до війська

У ЗМІ з'явилося багато новин саме про мобілізацію ресторатора. Саме тому він пояснив, що пройшов вишкіл в лавах 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" та розпочав з ними співпрацю.

"Бути українським воїном - велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі. Тому маю уточнити. Як іноземець я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить "Ахіллесу". Це підрозділ, бійців якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними", - сказав він.

Суддя "МастерШеф" про мобілізацію (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Ектор повідомив, що тепер представлятиме полк, братиме участь в їхніх активностях та допомагатиме із забезпеченням.

"Братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням", - зазначив він.

Ресторатор намагається зсередини зрозуміти, як усе функціонує, які проблеми виникають, а також якими можуть бути шляхи їх вирішення.

Водночас він пообіцяв не зникати із цивільного життя. Проте зараз його увага буде найбільше спрямована на допомогу військовим.

"І так, "МастерШеф" і я в ньому - будемо", - додав він.

Ектор Хіменес-Браво пройшов вишкіл (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Що кажуть в полку "Ахіллес"

Командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко роз'яснив, що вони не можуть мобілізовувати іноземців. Водночас він зазначив, що з Ектора міг би вийти "відмінний боєць".

"Він долучиться до позаштатної команди полку "Ахіллес", інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу. Попри все, війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє!"

Нагадаємо, напередодні Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі та заявив, що "стане частиною української армії".

Фото та відео шеф-кухаря з військових тренувань спровокували суперечки серед фанів: одні підтримували, а інші звинувачували у піарі. Проте з'ясувалася, що він дійсно допомагатиме підрозділу.