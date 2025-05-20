"Стану частиною армії": Ектор Хіменес-Браво зробив нову заяву

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, після того як заінтригував фото у військовій формі , заявив про своє рішення приєднатися до армії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ресторатора.

Ще кілька днів тому Ектор натякнув, що стоїть перед важливим кроком у своєму житті.

У соцмережах він опублікував фото у військовому спорядженні, чим неабияк заінтригував підписників.

Проте жодних деталей тоді не розкрив - тримав інтригу до останнього.

Згодом усе стало на свої місця. Суддя “МастерШеф” виклав відео, на якому з’явився разом із військовими 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Ектор Хіменес-Браво став частиною армії (скріншот)

У ньому він зізнався: кілька днів був поза зв’язком - не просто так, а тому що нарешті втілив у життя рішення, яке виношував ще з лютого 2022 року.

"Я більше не міг сидіти вдома", - сказав шеф-кухар, додавши, що тепер стає частиною української армії.

На відео видно, як Ектор тренується, вивчає стрільбу, спілкується з військовими. Він підкреслив, що сучасне військо України - це не лише про захист, а й про потужні технології, стійкість і розумну силу.

Ектор Хіменес-Браво став частиною армії (скріншот)

Попри відкритість, він зізнався, що поки не може розповісти всього. Але дав зрозуміти: після того, що побачив і пережив, вже не буде таким, яким був раніше. І пообіцяв: згодом поділиться подробицями.

"Це зовсім інший світ. Без світла. Без звичного шуму міста. Без права на помилку. Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух - це зосередженість, а кожен звук - сигнал", - написав ресторатор.

Реакція фоловерів

Користувачі мережі в коментарях під постом діляться своїми припущеннями. Дехто вважає, що Ектор справді приєднався до лав ЗСУ, а інші переконані: шеф-кухар прибув на військові навчання лише на "пробний тиждень".

Ектор Хіменес-Браво став частиною армії (скріншот)