"Стану частиною армії": Ектор Хіменес-Браво зробив нову заяву
Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, після того як заінтригував фото у військовій формі, заявив про своє рішення приєднатися до армії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ресторатора.
Ще кілька днів тому Ектор натякнув, що стоїть перед важливим кроком у своєму житті.
У соцмережах він опублікував фото у військовому спорядженні, чим неабияк заінтригував підписників.
Проте жодних деталей тоді не розкрив - тримав інтригу до останнього.
Згодом усе стало на свої місця. Суддя “МастерШеф” виклав відео, на якому з’явився разом із військовими 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".
Ектор Хіменес-Браво став частиною армії (скріншот)
У ньому він зізнався: кілька днів був поза зв’язком - не просто так, а тому що нарешті втілив у життя рішення, яке виношував ще з лютого 2022 року.
"Я більше не міг сидіти вдома", - сказав шеф-кухар, додавши, що тепер стає частиною української армії.
На відео видно, як Ектор тренується, вивчає стрільбу, спілкується з військовими. Він підкреслив, що сучасне військо України - це не лише про захист, а й про потужні технології, стійкість і розумну силу.
Ектор Хіменес-Браво став частиною армії (скріншот)
Попри відкритість, він зізнався, що поки не може розповісти всього. Але дав зрозуміти: після того, що побачив і пережив, вже не буде таким, яким був раніше. І пообіцяв: згодом поділиться подробицями.
"Це зовсім інший світ. Без світла. Без звичного шуму міста. Без права на помилку. Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух - це зосередженість, а кожен звук - сигнал", - написав ресторатор.
Реакція фоловерів
Користувачі мережі в коментарях під постом діляться своїми припущеннями. Дехто вважає, що Ектор справді приєднався до лав ЗСУ, а інші переконані: шеф-кухар прибув на військові навчання лише на "пробний тиждень".
Ектор Хіменес-Браво став частиною армії (скріншот)
- Екторе, у мене аж мурашки по шкірі.. Ви неймовірний, ви справжній син України! Нехай Боже вас береже!
- Ектор, просто нема слів, велика повага, що ви вирішили на цей крок. Ви мужній і правильна людина!
- Можливо він буде керувати дронами, чому ви одразу в окопи Ектора поселили? Хоче бути корисним - буде прицілюватися і іноді балувати смачненьким наших хлопців
- Ой не вірю…. Хіба що десь на кухню заберуть, буде кричати - ” На балькон". Цікаво, що далі…. Балотування в депутати, чи готують наступного, а-ля президента…
- Піти в рекрут центр до 3 ОШБ чи іншої бригади, на пробний тиждень, чи як там називається, коротше, типу, учєбка, і потом за тиждень додому
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