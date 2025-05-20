Эктор Хименес-Браво честно объяснил, мобилизовался ли в армию

В СМИ появилось много новостей именно о мобилизации ресторатора. Именно поэтому он объяснил, что прошел обучение в рядах 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" и начал с ними сотрудничество.

"Быть украинским воином - большая честь и ответственность. Это звание носят лучшие. Поэтому должен уточнить. Как иностранец я мог бы присоединиться к иностранному легиону, но мое сердце давно принадлежит "Ахиллесу". Это подразделение, бойцов которого я поддерживаю долгое время, поэтому сейчас прошел специальную подготовку вместе с ними", - сказал он.

Судья "МастерШеф" о мобилизации (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Эктор сообщил, что теперь будет представлять полк, участвовать в их активностях и помогать с обеспечением.

"Буду участвовать в тех активностях подразделения, к которым меня привлечет командование, и, конечно, сделаю все возможное, чтобы помогать с обеспечением", - отметил он.

Ресторатор пытается изнутри понять, как все функционирует, какие проблемы возникают, а также какими могут быть пути их решения.

В то же время он пообещал не исчезать из гражданской жизни. Однако сейчас его внимание будет больше всего направлено на помощь военным.

"И да, "МастерШеф" и я в нем - будем", - добавил он.

Эктор Хименес-Браво прошел обучение (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Что говорят в полку "Ахиллес"

Командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко разъяснил, что они не могут мобилизовать иностранцев. В то же время он отметил, что из Эктора мог бы получиться "отличный боец".

"Он присоединится к внештатной команде полка "Ахиллес", интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения. Несмотря на все, война не заканчивается и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое!"

Напомним, накануне Эктор Хименес-Браво показался в военной форме и заявил, что "станет частью украинской армии".

Фото и видео шеф-повара с военных тренировок спровоцировали споры среди фанов: одни поддерживали, а другие обвиняли в пиаре. Однако выяснилось, что он действительно будет помогать подразделению