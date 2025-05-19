Харчишин розповів, на якому напрямку служить його 27-річний син
Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про службу свого старшого сина Дмитра, який з перших днів повномасштабної війни захищає Україну.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста виданню Апостроф.
Зі слів виконавця, його син не мав наміру ставати військовим, проте війна змінила його світогляд.
"Він не мріяв стати військовим, закінчив філософський факультет", - розповідає музикант.
Співак каже, що Дмитро завжди нехтував зброєю і вважав її символом безглуздості, "бо вважав, що це величезна людська тупість - мати зброю, щоб нищити іншого".
Валерій Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Втім, після початку великої війни хлопець вирішив вступити до лав ЗСУ.
"Але так чи інакше пішов воювати. Він сапер, служив на північному напрямку. Зараз на офіцерських курсах навчає саперів", - зізнався Валерій.
Артист також сказав, що війна забрала життя його близьких.
"Мій син пішов воювати зі своїм другом, який загинув. Було дуже боляче", - розповів Харчишин.
Окрім того, його брат, який теж мобілізувався, більше не на фронті - зазнав важкого поранення.
"Багато втрат у знайомих, сусідів, однокласників", - додав музикант.
Нагадаємо, у Валерія Харчишина троє синів від колишньої дружини Юлії. Старший - Дмитро - служить у Збройних силах України, а двоє молодших мешкають із мамою.
Валерій Харчишин з колишньою дружиною (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Середній син Євген має серйозне захворювання. Пара розійшлася ще до початку повномасштабної війни. Юлія певний час жила з дітьми в Польщі, однак кілька років тому повернулася з ними до України.
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