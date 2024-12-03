Ексучасниця "Холостяка" розповіла, що відбувається після церемонії троянд: "Ми не їдемо додому одразу"

Вона зазначила, що попрощатися з іншими учасницями їм не дозволяють.

"У нас немає можливості попрощатися з іншими дівчатами. Після церемонії нас розводять у різні готелі, і команда проекту уважно стежить за тим, щоб ми не перетиналися. Це частина правил, створених для збереження інтриги та організації процесу", - зазначила вона.

Водночас, як зазначила Щербач, вона не одразу поїхала додому.

"Ми не їдемо відразу, але знаходимося окремо, щоб кожна з нас могла емоційно відновитися та завершити свій шлях у проекті", - розповіла дівчина.

Також вона розказала про свої переживання після церемонії троянд.

"Фінал церемонії троянд був непростим моментом, але я намагалася прийняти все з гідністю. Звичайно, емоції були, адже це завжди нелегко - усвідомлювати, що щось закінчується. Але я була готова до такого розвитку подій і сприйняла це як ще один досвід, який допоможе мені рухатися далі", - наголосила Ксенія.

Що відомо про Ксенію Щербач

Дівчині 25 років, вона родом із Словечного (Житомирська область). Навчалася у Таврійському національному університеті імені В.В. І. Вернадського за фахом журналістика. Нині займається SMM.

Захоплюється боксом, цінує почуття гумору, чесність, гідність. Знає, як це долати фізичний біль та втрачати.

"У нас із Тереном спільні цінності. Він зрозуміє наші розмови за сімейним столом", - сказано у візитівці Ксенії.

Ксенія Щербач (фото: instagram.com/instaksena)