Екстрасенс назвав партії, які увійдуть у Раду (колаж РБК-Україна)

Екстрасенс розповів, які перспективи на виборах в Раду 2019 у партій "Голос", "Слуга народу" та інших

Вибори в Раду 2019 відбудуться вже 21 липня. Перед парламентськими перегонами відомий екстрасенс і таролог Антон Ульріх розповів, які політичні сили пройдуть до Верховної Ради, а яким - не пощастить.

За словами Ульріха, партія Володимира Зеленського "Слуга народу" пройде в Раду з великим відривом.

"Але карти кажуть, що абсолютної більшості, - 50% - ця партія не набере", - зазначив він.

Також в парламенті буде представлена і "Європейська солідарність". Але, щоб потрапити в парламент, члени ЄС "будуть використовувати всі основні сили і інстинкти", а може навіть "темні прийоми". Крім того, палиці в колеса цій партії можуть вставити представники "Опозиційної платформи - За життя". Ця політична сила, до речі, також потрапить в парламент. Але їй доведеться створювати коаліцію, або примикати до когось, щоб мати якийсь вплив.

"Голос. Дуже хороша карта. Якщо у Раду партія не пройде, то у неї все одно все буде добре попереду. У партії дуже хороший потенціал. Якщо не пройде цього скликання, то це буде тільки на користь, так як їм не доведеться брати участь у неприємних заходах. Наступного скликання "Голос" увійде з великою підтримкою", - сказав таролог.

А ось "Свободі", говорить екстрасенс, "нічого хорошого не світить", так як ця сила "дуже інфантильно підходить" до виборів..

"Батьківщина" потрапить в Раду і все в цій партії буде добре. Але все залежить безпосередньо від Юлії Тимошенко.

"У неї сильна інтуїція. Їм пощастить, вони пройдуть... Але їм доведеться приєднуватися до коаліції", - сказав Ульріх.

Список всіх партій, які йдуть на вибори в Раду, дивіться на РБК-Україна.