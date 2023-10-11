Екссолістка "ВІА Гри" і ймовірна коханка Меладзе отримала російське громадянство

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова, якій приписують роман з композитором Констянтином Меладзе, отримала російське громадянство.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Слави Дьоміна.
Таку інформацію озвучив ведучий "Люкс ФМ" під час розмови з продюсером Михайлом Ясинським.
"Те, що я знаю, - виявляється, Тарасова отримала російське громадянство і живе в Німеччині", - сказав шоумен.
Однак більше подробиць Дьомін розголошувати не став.
Нагадаємо, 22-річна учасниця останнього складу "ВІА Гри" родом з Києва.
Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)
Від початку повномасштабного вторгнення артистка обрала мовчазну позицію.
Свої соцмережі, у яких нема жодного слово про війну в її країні, Тарасова стала вести англійською мовою, хоча раніше вона це робила російською.
До слова, співачці останнім часом приписують роман з продюсером Константином Меладзе, з яким вона нещодавно випустила спільну пісню.
Поговорюють, що саме через їхню інтрижку Віра Брежнєва подала на розлучення з продюсером.
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва вперше офіційно підтвердила розрив з Меладзе.
Також ми розповідали, що раніше інша відома українська співачка отримала російське громадянство.