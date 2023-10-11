Экс-солистка "ВИА Гры" и вероятная любовница Меладзе получила российское гражданство

София Тарасова получила российское гражданство

Такую информацию озвучил ведущий Люкс ФМ во время разговора с продюсером Михаилом Ясинским.

"То, что я знаю, - оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", - сказал шоумен.

Однако больше подробностей Демин разглашать не стал.

Напомним, 22-летняя участница последнего состава "ВИА Гры" родом из Киева.

София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

С начала полномасштабного вторжения артистка выбрала молчаливую позицию.

Свои соцсети, в которых нет ни слова о войне в ее стране, Тарасова стала вести на английском языке, хотя раньше она это делала на русском.

К слову, певице в последнее время приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, с которым она недавно выпустила общую песню.

Поговаривают, что именно из-за их интрижки Вера Брежнева подала на развод с продюсером.