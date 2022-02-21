Эксперты рассказали, в чем замачивать семена перед посевом: проверенные варианты

Если вы хотите получить богатый урожай, то необходимо правильно подойти к подготовке семян к посеву. Очень важно предпосевное замачивание семян.
Об этом сообщает "Огород".
Замачивание в воде
Самый простой и дешевый способ ускорить прорастание семян - это замочить их в обычной воде. Но воду из-под крана лучше не использовать, потому что в ней содержится хлор.
Эксперты советуют лучше всего взять талый снег, талую воду из морозильной камеры или родниковую воду. Но если у вас этого нет, то хотя бы дайте воде из-под крана отстояться.
Различные семена необходимо замачивать по-разному:
Семена необходимо поместить в воду комнатной температуры, которая составляет 20-25 градусов. Но через 4-6 часов надо менять воду, иначе она будет застаиваться.
Замачивание в термосе
Такой способ замачивания улучшит восхождение семян. В термос необходимо налить горячую воду (около 50 градусов) и поместить туда семена в марлевых мешочках.
После этого нужно закрыть крышку и оставить на 20-25 минут. Потом семена нужно достать и сразу же опустить на 2-3 минуты в стакан с холодной водой. Потом их необходимо промыть под струей воды и обсушить.
Замачивание в воде с компрессором
Данный способ называется барботирование. В воду с семенами подается кислород. Дома можно использовать компрессоры для аквариумов. Благодаря этому методу семена будут намного быстрее прорастать.
Возьмите банку и налейте в нее воду, температура которой составляет около 20 градусов. Опустите туда семена и трубки от компрессора. Компрессор необходимо включить на 12-24 часа.
Замачивание в марганцовке
Таким способом можно обеззаразить семена перед посевом. Нужно взять 1 мг марганцовки и растворить ее в 100 мл воды. Семена надо поместить в марлевый мешочек, а после этого опустить в раствор.
семена баклажанов, перца, капусты, моркови, тыквы и кабачков нужно замачивать 15-20 минут;
семена томата, лука, редиса, сельдерея, салата, фасоли, гороха и бобов - 30-40 минут.
После необходимо семена хорошо промыть под водой, а потом их надо и просушить.
Замачивание в борной кислоте
Этот способ поможет избавиться от личинок вредителей, которые могут быть на поверхности семян. Данная процедура замачивания рекомендуется для семян редиса, свеклы, капусты, сельдерея, огурцов, петрушки и лука.
Для приготовления раствора необходимо 2 г порошка растворить в 10 л воды. Мешочек с семенами нужно оставить на 12-24 часа. После этого семена надо промыть под водой и просушить.
Замачивание в водке
Огородники говорят, что данный раствор улучшает прорастание даже самых туговсхожих культур. Рекомендуют таким образом замачивать семена петрушки, укропа, моркови, корневого и черешкового сельдерея, лука-чернушки.
Замачивание в стимуляторах роста
Они должны семенам помочь быстрее прорасти, а также они помогают при нехватке света, перепаде температур, и переувлажнении. Есть разные препараты, одни из популярных - это Эпин Экстра и Циркон.
Замачивание в Фитоспорине
Данный раствор поможет избавится от грибковых и бактериальных заболеваний. Один из самых популярных препаратов, которые используют для этой цели - биологический фунгицид Фитоспорин-М.
Замачивание в растворе удобрения
Замачивание семян в таком растворе поможет уменьшить время прорастания, а также улучшит рост и развитие сеянцев. Для различных культур требуются разные питательные вещества:
Раствор меда
Возьмите стакан теплой воды и растворите в нем 1 чайную ложку меда. Оставьте семена на 24 часа. После этого хорошо промойте их и высушите.
Зольный раствор
Древесную золу (2 столовых ложки) разведите в 1 литре теплой воды и оставьте настаиваться в течение 2-4 дней. После чего раствор надо процедить и только после этого поместить семена на 3-6 часов.
Сок алоэ
Алоэ (столетник) повышает скорость и процент всхожести семян и обеззараживает их. Для процедуры надо взять нижние листья с растения, которому больше 3 лет.
Срезанные листья необходимо завернуть в темную ткань и поместить в холодильник на неделю. После этого измельчите и отожмите сок, используя несколько слоев марли.
Слегка прогретые семена (положите их перед замачиванием на батарею) поместите в сок алоэ примерно на сутки. Для томатов достаточно 18 часов.
Если семена свежие, то можно использовать не чистый сок, а его водный раствор: на 1 часть сока возьмите 1 часть воды.
Важно! Семена лука сельдерея, тыквы и перца не рекомендуется замачивать в соке алоэ.
Грибной отвар
Возьмите сушеные грибы и залейте их кипящей водой. После чего все надо оставить пока вода не остынет. Далее слейте жидкость и поместите в нее семена на 6 часов.
Картофельный сок
Клубни картофеля хорошенько помойте и отправьте в морозилку на 24 часа. После этого пусть картошка отстоится при комнатной температуре. А дальше выжмите из клубней сок и залейте им семена. Все необходимо оставить на 6-8 часов.
Напомним, эксперты рассказали, что посеять на рассаду уже сейчас, чтобы летом собрать богатый урожай. Последние дни третьго месяца зимы хорошо подходят для высева некоторых культур, из рассады которой летом будет богатый урожай.
Мы также писали о том, как узнать, хорошие семена или плохие. При покупке семян необходимо внимательно читать на информацию, которая указывается на пакетиках с семенами.