Как узнать, хорошие семена или плохие: ищите эти фразы на пакетике

Пришло время запасаться семенами, сеять рассаду и готовиться к новому огородно-дачному сезону. При выборе пакетиков важно обращать внимание на ряд нюансов, чтобы получить хороший урожай овощей, ягод или цветущий сад.

Смотрим на упаковку

Не слушайте уверения продавцов и не "ведитесь" на обещания собрать тонны огурцов-помидоров из десяти семян. Вместо этого внимательно читайте упаковку.

На что нужно обратить внимание:

Название культуры, сорта (гибрида). Данные на упаковке должны быть прописаны крупными буквами и на видном месте. Также на упаковке имеется краткое описание условий и сроков выращивания культуры (обычно в форме текста и схемы). Адрес и телефон производителя, иногда электронный адрес и соцсети. Добросовестному производителю нечего скрывать. Номер партии товара. Каждая партия в розничной торговле, имеет "сертификат качества". В случае возникновения претензий к качеству семян, выследить партию можно будет по номеру. Срок годности или хранения. Посмотрите на месяц и год фасовки и годности. Дата должна быть проштампована, а не напечатана в типографии. Номер ГОСТа. Семена в пакетиках, если они упакованы официальными производителями, проходят контроль на соответствие ГОСТу. Количество семян в упаковке. Производитель посевного материала, который уважает себя и покупателя, указывает не вес в граммах, а количество семян в упаковке. Всхожесть посевного материала. Производитель не может гарантировать стопроцентную всхожесть семян. Но 80% и выше - это высокий показатель всхожести. Описание сорта (гибрида). Оно содержит информацию о преимуществах и особенностях такого сорта. В описании овощных культур указаны и рекомендации по применению. Год урожая посевного материала. Если год сбора не указан, нет гарантии, что до упаковки семена не находились просто на складе. Предупреждения производителя. Например, на упаковке может быть надпись: "семена не нужно прогревать и протравливать". Это означает, что предпосевную обработку семян уже провели до реализации. Если такого указания нет, можно проводить протравливание до посева.

Популярные ошибки в выборе семян

Избегайте семенного материала неизвестных производителей.

Яркая упаковка привлекает внимание покупателей, но нужно обращать внимание не только на качество печати и красивого рисунка, но и изучать написанную на упаковке информацию.

Учитывайте, что семена гибридных культур нельзя будет собрать, чтобы посеять на следующий год. Их нужно покупать каждый год.

Дражированные семена обрабатываются стимуляторами и удобрениями. Не нужно от них отказываться, ведь оно проходит тщательную проверку и не вредят здоровью.

У покупки семян впрок нет ничего плохого, но покупать их слишком много не стоит. Они могут испортиться.

Смотрите на цену. Не нужно покупать слишком дорогие семена, но и избегайте дешевого товара.