Експерти розповіли, в чому замочувати насіння перед посівом: перевірені варіанти

Замочування у воді

Найпростіший і дешевий спосіб прискорити проростання насіння - це замочити його у звичайній воді. Але воду з-під крана краще не використовувати, тому що в ній міститься хлор.

Експерти радять найкраще взяти талий сніг, талу воду з морозильної камери або джерельну воду. Але якщо у вас цього немає, то хоча б дайте воді з-під крана відстоятися.

Різні насіння необхідно замочувати по-різному:

горох, квасоля - 5-10 годин;

огірки, гарбуз, диня, редис, капуста - 12-15 годин;

буряк - 24 години;

томат, перець - 24-36 годин;

морква, селера, щавель, петрушка, кмин, коріандр, спаржу необхідно замочувати не менше 48 годин.

Насіння необхідно помістити в воду кімнатної температури, яка становить 20-25 градусів. Але через 4-6 годин треба міняти воду, інакше вона буде застоюватися.

Замочування в термосі

Такий спосіб замочування поліпшить сходження насіння. У термос необхідно налити гарячу воду (близько 50 градусів) і помістити туди насіння в марлевих мішечках.

Після цього потрібно закрити кришку і залишити на 20-25 хвилин. Потім насіння потрібно дістати і відразу ж опустити на 2-3 хвилини в стакан з холодною водою. Потім їх необхідно промити під струменем води і обсушити.

Замочування у воді з компресором

Даний спосіб називається барботування. У воду з насінням подається кисень. Вдома можна використовувати компресори для акваріумів. Завдяки цьому методу насіння будуть набагато швидше проростати.

Візьміть банку і налийте в неї воду, температура якої становить близько 20 градусів. Опустіть туди насіння і трубки від компресора. Компресор необхідно включити на 12-24 години.

Замочування в марганцівці

Таким способом можна знезаразити насіння перед посівом. Потрібно взяти 1 мг марганцівки і розчинити її в 100 мл води. Насіння треба помістити в марлевий мішечок, а після цього опустити в розчин.

насіння баклажанів, перцю, капусти, моркви, гарбуза і кабачків потрібно замочувати 15-20 хвилин;

насіння томату, цибулі, редису, селери, салату, квасолі, гороху і бобів - 30-40 хвилин.

Після необхідно насіння добре промити під водою, а потім їх треба і просушити.

Замочування в борній кислоті

Цей спосіб допоможе позбутися від личинок шкідників, які можуть бути на поверхні насіння. Дана процедура замочування рекомендується для насіння редису, буряка, капусти, селери, огірків, петрушки і цибулі.

Для приготування розчину необхідно 2 г порошку розчинити в 10 л води. Мішечок з насінням потрібно залишити на 12-24 години. Після цього насіння треба промити під водою і просушити.

Замочування в горілці

Городники кажуть, що даний розчин покращує проростання навіть самих туговсхожих культур. Рекомендують таким чином замочувати насіння петрушки, кропу, моркви, кореневого і черешкового селери, цибулі-чорнушки.

Замочування в стимуляторах росту

Вони повинні насінню допомогти швидше прорости, а також вони допомагають при нестачі світла, перепаді температур, і перезволоженні. Є різні препарати, одні з популярних - це Епін Екстра і Циркон.

Замочування в Фітоспоріні

Даний розчин допоможе позбутися від грибкових і бактеріальних захворювань. Один з найпопулярніших препаратів, які використовують для цієї мети - біологічний фунгіцид Фітоспорін-М.

Замочування в розчині добрива

Замочування насіння в такому розчині допоможе зменшити час проростання, а також поліпшить ріст і розвиток сіянців. Для різних культур потрібні різні поживні речовини:

лук радять замочувати в хелаті міді;

насіння моркви, цвітної капусти, кабачка і салату - в суперфосфаті з додаванням молібдену або в молібдаті амонію;

редис, буряк, томат, білокачанну капусту - в розчині борної кислоти або в бормагнієвому добриві. Ці препарати підходять також і для моркви.

Народні способи замочування насіння

Розчин меду

Візьміть склянку теплої води і розчиніть в ньому 1 чайну ложку меду. Залиште насіння на 24 години. Після цього добре промийте їх і висушіть.

Зольний розчин

Деревну золу (2 столових ложки) розведіть в 1 літрі теплої води і залиште настоюватися протягом 2-4 днів. Після чого розчин треба процідити і тільки після цього помістити насіння на 3-6 годин.

Сік алое

Алое (столітник) підвищує швидкість і відсоток схожості насіння і знезаражує їх. Для процедури треба взяти нижнє листя з рослини, якому більше 3 років.

Зрізані листя необхідно загорнути в темну тканину і помістити в холодильник на тиждень. Після цього подрібніть і відіжміть сік, використовуючи кілька шарів марлі.

Злегка прогріті насіння (покладіть їх перед замочуванням на батарею) помістіть в сік алое приблизно на добу. Для томатів досить 18 годин.

Якщо насіння свіжі, то можна використовувати не чистий сік, а його водний розчин: на 1 частину соку візьміть 1 частину води.

Важливо! Насіння цибулі селери, гарбуза і перцю не рекомендується замочувати в соку алое.

Грибний відвар

Візьміть сушені гриби і залийте їх окропом. Після чого все треба залишити поки вода не охолоне. Далі злийте рідину і помістіть в неї насіння на 6 годин.

Картопляний сік

Бульби картоплі гарненько помийте і відправте в морозилку на 24 години. Після цього нехай картопля відстоїться при кімнатній температурі. А далі вичавіть з бульб сік і залийте їм насіння. Все необхідно залишити на 6-8 годин.