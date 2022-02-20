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Что посеять на рассаду уже сейчас, чтобы летом собрать богатый урожай

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Воскресенье 20 февраля 2022 14:06
Что посеять на рассаду уже сейчас, чтобы летом собрать богатый урожай Фото: Что посеять на рассаду в феврале (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Весна близко и многие любители дачно-огородных хлопот уже вовсю готовятся к новому сезону. Последние дни февраля отлично подходят для высева некоторых культур на рассаду, из которой летом можно будет получить богатый урожай.

Что пора сеять в последнюю декаду февраля, пишет Domicad.

В это время чаще всего высевают овощи для теплиц и открытого грунта, а также цветы, которые порадуют ваш глаз с мая аж до первого снега.

Лучше всего подойдет южный или юго-восточной подоконник, а радиаторы отопления нужно прикрыть толстой тканью. Оптимальная для большинства культур температура +20…+22. Не помешает установить фитолампы.

Какие овощи можно посеять в конце февраля

Еще не поздно высевать томаты, перцы и баклажаны, которые будут выращиваться в необогреваемых теплицах. Рассаду нужно будет пересадить на постоянное место уже через 55-60 дней.

Баклажаны, перцы на рассаду лучше высеять в отдельные горшочки. Эти культуры - большие неженки, плохо переносят пересадку. А вот томаты отлично переносят пересадку - их обязательно выращивают с пикировкой.

Можно посеять белокочанную капусту ранних сортов. Пикировать сеянцы не нужно, и уже через 30 дней всходы можно пересаживать на грядку, предусмотрев защиту от возможных заморозков.

Лук-порей тоже можно посеять в маленькие стаканчики по одному, так как он плохо переносит пересадку. Это же относится к корневому сельдерею. А вот черешковый можно посеять в общий контейнер, а затем немного проредить.

Высеиваем цветы

В феврале на рассаду сеют петунию, прострел, виолу, бальзамин, кобею, колеус, лобелию, сальвию, статицу, тунбергию, цинерарию, гвоздику шабо, дельфиниум, аквилегию, примулу, люпин.

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Рассада сад и огород
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