Эксперты рассказали, почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным горошком

Эксперты не советуют сливать жидкость из банки с консервированным горошком и другими бобовыми. Ее можно тоже использовать для приготовления майонеза и других блюд.
Об этом сообщает Gastronom.
Жидкость из банки с консервированным горошком и другими бобовыми (фасоль, чичевица) называется аквафаба.
Во время консервирования бобовые подвергают тепловой обработке и растворимые части семян (бобов, горошин) вымываются в воду. Эту жидкость потом разливают в банки. Так получается аквафаба.
Аквафаба может заменить яичные белки во время приготовления майонеза, безе, зефира, шоколадного мусса и других блюд.
Интересно, что некоторые люди чувствуют специфичный запах бобов даже в блюдах и десертах после тепловой обработки. Проблему можно решить, если совсем немного добавить ваниль или лимонную кислоту.
Хранить аквафабу можно в холодильнике 4-5 дней или можно заморозить ее в формочках для льда, а потом переложить готовые кубики в пищевой контейнер и вернуть в морозилку на хранение.
Майонез на аквафабе получается легким. Кроме того, он подойдет для веганов. Он более жидкий, чем классический майонез, но хорошо подойдет для заправки салатов.
Для приготовления примерно 250 г майонеза нужно:
Приготовление
Напомним, мы писали о том, как приготовить идеальный майонез самостоятельно.