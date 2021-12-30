Эксперты рассказали, почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным горошком

Жидкость из банки с консервированным горошком и другими бобовыми (фасоль, чичевица) называется аквафаба.

Во время консервирования бобовые подвергают тепловой обработке и растворимые части семян (бобов, горошин) вымываются в воду. Эту жидкость потом разливают в банки. Так получается аквафаба.

Аквафаба может заменить яичные белки во время приготовления майонеза, безе, зефира, шоколадного мусса и других блюд.

Интересно, что некоторые люди чувствуют специфичный запах бобов даже в блюдах и десертах после тепловой обработки. Проблему можно решить, если совсем немного добавить ваниль или лимонную кислоту.

Как хранить аквафабу

Хранить аквафабу можно в холодильнике 4-5 дней или можно заморозить ее в формочках для льда, а потом переложить готовые кубики в пищевой контейнер и вернуть в морозилку на хранение.

Майонез с аквафабой

Майонез на аквафабе получается легким. Кроме того, он подойдет для веганов. Он более жидкий, чем классический майонез, но хорошо подойдет для заправки салатов.

Для приготовления примерно 250 г майонеза нужно:

1 зубчик чеснока

60-70 мл аквафабы

12-14 бобов готового нута

сок половины лимона

1 ст. л. дижонской горчицы

150 мл рафинированного подсолнечного масла

1-2 ст. л. оливкового масла "экстра вирджин" без сильного аромата и яркого вкуса

листики 2 веточек укропа

соль

Приготовление