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Как приготовить идеальный майонез самостоятельно: эти секреты должны знать все

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Среда 29 декабря 2021 10:33
Как приготовить идеальный майонез самостоятельно: эти секреты должны знать все Фото: Как приготовить самостоятельно идеальный майонез (flickr.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить майонез в домашних условиях совсем несложно. Его можно сделать более насыщенным или менее жирным, а также использовать различные добавки. Но есть несколько секретов приготовления майонеза, которые должен знать каждый повар.

Как приготовить домашний майонез и какие нужно знать секреты об этом соусе – читайте в материале ниже.

Самый простой рецепт майонеза

Ингредиенты

  • Яичные желтки – 3 шт.
  • Горчица – 1 ч. ложка
  • Сахар – ½ ч. ложки
  • Соль – щепотка
  • Оливковое или подсолнечное масло – 150 мл
  • Лимонный сок – ½ ч. ложки

Способ приготовления

Яичные желтки взбиваем хорошенько венчиком или миксером, добавляем в процессе горчицу, соль и сахар.

В однородную массу выливаем постепенно масло. Взбивать нужно в умеренном темпе.

Добавьте лимонный сок, чтобы сделать цвет вашего майонеза более светлым. Вместо лимонного сока можно использовать уксус – яблочный или бальзамический.

Майонез без горчицы

Ингредиенты:

  • Желток – 2 шт.
  • Соль – ½ ч. ложки
  • Сахар – ½ ч. ложки
  • Уксус – ½ ч. ложки
  • Растительное масло – 150 мл

Способ приготовления:

Взбейте яйца вместе с солью, сахаром и уксусом. Обычный столовый уксус можно заменить яблочным. Масло вливайте постепенно. Взбивать нужно до тех пор, пока соус не станет густым.

Майонез без яиц

Ингредиенты:

  • Молоко – 150 мл
  • Растительное масло – 300 мл
  • Горчица – 2 ч. ложки
  • Лимонный сок – 2 ст. ложки
  • Соль – ½ ч. ложки.

Способ приготовления

Масло и молоко взбивать вместе в блендере в течение минуты. Когда масса загустеет, добавьте горчицу, лимонный сок, соль. Еще раз взбейте до однородной массы.

Важные секреты приготовления майонеза

Все ингредиенты для майонеза должны быть комнатной температуры и свежими. Если вы достали их из холодильника, то дайте им полежать на кухне 15-20 минут.

Майонез на домашних яйцах обычно более желтого цвета. Из магазинных – более светлый.

Не используйте для майонеза оливковое масло экстракласса, так как соус будет горчить. Лучше всего брать обычное подсолнечное или в пропорции 1:1.

Чтобы майонез был более густым, можно добавить чуть больше подсолнечного масла. Если хотите сделать его более жидким – добавьте немного воды.

В майонез можно добавлять специи, чтобы разнообразить вкус – паприку, чеснок, укроп, черный перец, прованские травы. Но все специи стоит добавлять уже после того, как вы его приготовили.

Хранить домашний майонез можно не более 4-5 дней в герметично закрытой банке, в холодильнике.

Для пикантной остроты в майонез можно добавить вместо горчицы горчичный порошок.

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