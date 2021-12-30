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Експерти розповіли, чому не потрібно зливати рідину з банок з консервованим горошком

Автор: Роман Мирончук

Експерти не радять зливати рідину з банки з консервованим горошком та іншими бобовими. Її можна також використовувати для приготування майонезу та інших страв.

Про це повідомляє Gastronom.

Рідина з банки з консервованим горошком і іншими бобовими (квасоля, чичевіца) називається аквафаба.

Під час консервування бобові піддають тепловій обробці і розчинні частини насіння (бобів, горошин) вимиваються в воду. Цю рідину потім розливають в банки. Так виходить аквафаба.

Аквафаба може замінити яєчні білки під час приготування майонезу, безе, зефіру, шоколадного мусу та інших страв.

Цікаво, що деякі люди відчувають специфічний запах бобів навіть в стравах і десертах після теплової обробки. Проблему можна вирішити, якщо зовсім небагато додати ваніль або лимонну кислоту.

Як зберігати аквафабу

Зберігати аквафабу можна в холодильнику 4-5 днів або можна заморозити її в формочках для льоду, а потім перекласти готові кубики в харчовий контейнер і повернути в морозилку на зберігання.

Майонез з аквафабою

Майонез на аквафабі виходить легким. Крім того, він підійде для веганів. Він більш рідкий, ніж класичний майонез, але добре підійде для заправки салатів.

Для приготування приблизно 250 г майонезу потрібно:

  • 1 зубчик часнику
  • 60-70 мл аквафабы
  • 12-14 бобів готового нуту
  • сік половини лимона
  • 1 ст. л. діжонської гірчиці
  • 150 мл рафінованої соняшникової олії
  • 1-2 ст. л. оливкової олії "екстра вірджин" без сильного аромату і яскравого смаку
  • листочки 2 гілочок кропу
  • сіль

Приготування

  1. Часник необхідно натерти на дрібній тертці. Всі інгредієнти, крім масел і кропу, потрібно помістити в чашу блендера і збити до однорідної маси. Також потрібно посолити.
  2. Поступово підливайте соняшникову олію. При цьому продовжуйте збивати до однорідної маси, яка повинна загуснути. Спочатку ваш майонез може бути не таким густим, як ви звикли його бачити з магазину, але коли він постоїть в холодильнику, то стане густішим.
  3. Тепер можна додати оливкову олію і кріп, який потрібно дрібно нарізати. Після чого все слід перемішати. Ваш майонез готовий.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати ідеальний майонез самостійно.

Раньше лікар дала рецепт незвичайного напою на Новий рік.

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