Експерти розповіли, чому не потрібно зливати рідину з банок з консервованим горошком

Експерти не радять зливати рідину з банки з консервованим горошком та іншими бобовими. Її можна також використовувати для приготування майонезу та інших страв.
Про це повідомляє Gastronom.
Рідина з банки з консервованим горошком і іншими бобовими (квасоля, чичевіца) називається аквафаба.
Під час консервування бобові піддають тепловій обробці і розчинні частини насіння (бобів, горошин) вимиваються в воду. Цю рідину потім розливають в банки. Так виходить аквафаба.
Аквафаба може замінити яєчні білки під час приготування майонезу, безе, зефіру, шоколадного мусу та інших страв.
Цікаво, що деякі люди відчувають специфічний запах бобів навіть в стравах і десертах після теплової обробки. Проблему можна вирішити, якщо зовсім небагато додати ваніль або лимонну кислоту.
Зберігати аквафабу можна в холодильнику 4-5 днів або можна заморозити її в формочках для льоду, а потім перекласти готові кубики в харчовий контейнер і повернути в морозилку на зберігання.
Майонез на аквафабі виходить легким. Крім того, він підійде для веганів. Він більш рідкий, ніж класичний майонез, але добре підійде для заправки салатів.
Для приготування приблизно 250 г майонезу потрібно:
Приготування
Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати ідеальний майонез самостійно.