Врач дала рецепт необычного алкогольного напитка на Новый год: на белом вине
Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Хочется на Новый год порадовать себя, родных и гостей необычными вкусными блюдами и напитками? При этом без сложностей в приготовлении и без угрызений совести после праздников.
Одним из таких рецептов поделилась врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram.
Она рассказала, как приготовить необычный глинтвейн и заверила, что все, кто его попробует, получат настоящее вкусовое удовольствие!
Глинтвейн (фото: pexels.com)
Глинтвейн из сухого белого вина
Ингредиенты на 1 литр
- Вино сухое белое – 750 мл,
- Анис / бадьян – 10 звездочек,
- Семена фенхеля – 1 ст. л.,
- Лимон – 1 шт.,
- Лист лайма – 5-6 шт.,
- Ананас – 250 г,
- Мята – 2-3 веточки,
- Вода питьевая – 250 мл.
Гости будут в восторге (фото: pexels.com)
Приготовление:
- Ананас зарумянить в духовке под грилем, переложить в сотейник, залить стаканом воды (250 мл), взбить блендером, довести до кипения, добавить лист лайма, семена фенхеля и анис.
- Томить на слабом огне под крышкой в течение 15-20 минут, на грани закипания. Периодически помешивать.
- В кастрюле для глинтвейна объединить ананасовое пюре и вино, перемешать и довести до кипения, снять с огня и дать настояться под крышкой в течение 10-15 минут.
- Лимон нарезать тонкими слайсами, переложить в графин (термос) для глинтвейна, добавить мяту, залить горячее вино (если вас смущает мутность, можно процедить через сито, но часть вкуса будет утрачена).
Веселых праздников!
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