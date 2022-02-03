ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперты рассказали, как в супермаркете отличить натуральный сыр от подделки

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 19:01
Эксперты рассказали, как в супермаркете отличить натуральный сыр от подделки Как отличить натуральный сыр (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Недобросовестные производители очень часто прибегают к хитрости и используют пальмовое масло при производстве сыра. Она является известным заменителем молочного жира в сыроварении, который серьезно угрожает здоровью человека. Поэтому стоит уметь различать натуральный сыр от сырного продукта в супермаркете.

Об этом пишет biz.today

Как отличить натуральный сыр

Цена

В частности, для приготовления килограмма сыра требуется примерно 11 литров молока. Поэтому стоимость натурального сыра будет составлять около 200 гривен. А в супермаркете он будет стоить около 250 гривен за килограмм.

Читайте информацию на этикетке

Важно перед покупкой прочитать состав сыра. Если там есть слово "творожный" или "сыроподобный", то перед вами творожный продукт. А это значит, что для его изготовления использовали растительные жиры, а не сливки.

Также в сырный продукт входит не более 20% молока, крахмал, кокосовое масло, пальмовое масло и заменители молочного жира.

Запах

Отличить натуральный сыр от подделки можно с помощью запаха. Как известно, настоящий сыр пахнет молоком, а творожный продукт имеет ощутимый химический кисловатый запах.

К тому же не настоящий сыр по консистенции похож на резину.

Цена на сыр

Как пишет Infagro учитывая послепраздничное снижение спроса, отечественные производители сыров приостановили повышение цен.

В частности, экспортеры сыров и особенно сырных продуктов в январе практически были лишены возможности торговать.

Добавим, что сыроделам, кроме остановки роста цен, возможно даже придется чаще прибегать к акционным скидок.

Поэтому, даже если вопрос логистики будет решено, увеличить цены, сложившиеся в начале года, сыроделам не удастся.

Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный сыр Сулугуни в домашних условиях.

Также мы писали, что врач назвал блюдо, которой ни в коем случае нельзя завтракать.

Читайте РБК-Украина в Google News
сыр
LITE
Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра
Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра