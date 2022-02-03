Эксперты рассказали, как в супермаркете отличить натуральный сыр от подделки

Недобросовестные производители очень часто прибегают к хитрости и используют пальмовое масло при производстве сыра. Она является известным заменителем молочного жира в сыроварении, который серьезно угрожает здоровью человека. Поэтому стоит уметь различать натуральный сыр от сырного продукта в супермаркете.

Как отличить натуральный сыр

Цена

В частности, для приготовления килограмма сыра требуется примерно 11 литров молока. Поэтому стоимость натурального сыра будет составлять около 200 гривен. А в супермаркете он будет стоить около 250 гривен за килограмм.

Читайте информацию на этикетке

Важно перед покупкой прочитать состав сыра. Если там есть слово "творожный" или "сыроподобный", то перед вами творожный продукт. А это значит, что для его изготовления использовали растительные жиры, а не сливки.

Также в сырный продукт входит не более 20% молока, крахмал, кокосовое масло, пальмовое масло и заменители молочного жира.

Запах

Отличить натуральный сыр от подделки можно с помощью запаха. Как известно, настоящий сыр пахнет молоком, а творожный продукт имеет ощутимый химический кисловатый запах.

К тому же не настоящий сыр по консистенции похож на резину.

Цена на сыр

Как пишет Infagro учитывая послепраздничное снижение спроса, отечественные производители сыров приостановили повышение цен.

В частности, экспортеры сыров и особенно сырных продуктов в январе практически были лишены возможности торговать.

Добавим, что сыроделам, кроме остановки роста цен, возможно даже придется чаще прибегать к акционным скидок.

Поэтому, даже если вопрос логистики будет решено, увеличить цены, сложившиеся в начале года, сыроделам не удастся.