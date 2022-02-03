Експерти розповіли, як в супермаркеті відрізнити натуральний сир від підробки

Недобросовісні виробники дуже часто вдаються до хитрощів і використовують пальмову олію при виробництві сиру. Вона є відомим замінником молочного жиру в сироварінні, який серйозно загрожує здоров'ю людини. Тому варто вміти розрізняти натуральний сир від сирного продукту в супермаркеті.

Як відрізнити натуральний сир

Ціна

Зокрема, для приготування кілограму сиру потрібно приблизно 11 літрів молока. Тому вартість натурального сиру буде становити близько 200 гривень. А у супермаркеті він коштуватиме близько 250 гривень за кілограм.

Читайте інформацію на етикетці

Важливо перед купівлею прочитати склад сиру. Якщо там є слово "сирний" або "сироподібний", то перед вами сирний продукт. А це означає, що для його виготовлення використали рослинні жири, а не вершки.

Також до сирного продукту входить не більше 20% молока, крохмаль, кокосова олія, пальмова олія та замінники молочного жиру.

Запах

Відрізнити натуральний сир від підробки можна за допомогою запаху. Як відомо, справжній сир пахне молоком, а сирний продукт має відчутний хімічний кислуватий запах.

До того ж не справжній сир за консистенцією схожий на гуму.

Ціна на сир

Як пише Infagro, враховуючи післясвяткове зниження попиту, вітчизняні виробники сирів призупинили підвищення цін.

Зокрема, експортери сирів і особливо сирних продуктів у січні практично були позбавлені можливості торгувати.

Додамо, що сироварам, окрім зупинки росту цін, можливо навіть доведеться частіше вдаватися до акційних знижок.

Тому, навіть якщо питання логістики буде вирішено, збільшити ціни, що склалися на початку року, сироварам не вдасться.