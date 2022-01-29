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Как приготовить вкусный сыр сулугуни в домашних условиях: понадобятся простые ингредиенты

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Суббота 29 января 2022 08:01
Как приготовить вкусный сыр сулугуни в домашних условиях: понадобятся простые ингредиенты Как в домашних условиях приготовить сыр сулугуни (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Грузия подарила миру множество вкусных блюд и продуктов, одним из которых является сулугуни. Этот продукт включают в свое меню даже вегетарианцы и те люди, которые придерживаются диетического питания. Если купить такой сыр нигде или вы не доверяете магазинном, то его можно приготовить дома.

Рецепт сыра сулугуни опубликовали в кулинарном блоге "recepty.365" в Instagram.

Так, сулугуни входит в рецепты салатов, сыр используют как начинку для выпечки и подают отдельно с вином и зеленью. Во время приготовления важно дать творогу лишь настояться.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • молоко - 1 л;
  • сметана - 200 мл;
  • яйца - 3 шт;
  • соль - 1 ст. л;

Способ приготовления:

Сначала молоко нужно вскипятить и добавить соль. Далее сметану смешайте с яйцами.

После этого смешайте между собой две массы и кипятите в течение 3-4 минут.

Процедите через сито и поставьте под гнет.

Такой сыр прекрасно дополнит любое блюдо.

Как приготовить вкусный сыр сулугуни в домашних условиях: понадобятся простые ингредиентыКак в домашних условиях приготовить сыр сулугуни (instagram.com/recepty.365)

Отметим, что сыр сулугуни не только имеет превосходный вкус, но и очень полезен для организма. Сам по себе он имеет достаточно высокую калорийность, около 290 ккал на 100 граммов.

О пользе этого сыра говорит его состав: множество витаминов, фосфор, железо, магний, калий, натрий и магний. К тому же он очень богат белком.

Сулугуни очень подходит тем, кто придерживается правильного питания. Также часто его рекомендуют употреблять детям и беременным женщинам. Даже несмотря на его калорийность, этот продукт можно использовать при диете, нужно лишь соблюдать меру. Кроме того, он прекрасно утоляет чувство голода.

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