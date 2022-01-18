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Врач назвал блюдо, которым ни в коем случае нельзя завтракать

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Вторник 18 января 2022 08:25
Врач назвал блюдо, которым ни в коем случае нельзя завтракать Какой завтрак самый вредный (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Завтрак - это первый и очень приятный прием пищи. Но и он может быть неполезным. Например, бутерброды со сливочным маслом и сыром — худший вариант завтрака для сердца и поджелудочной.

Об этом сообщил в своем Instagram врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Медик сообщил, что жир животного происхождения в особенности вреден для здоровья человека из-за высокой калорийности.

Также в сливочном масле содержится много холестерина и триглицеридов, что заставляет печень и поджелудочную усиленно работать.

"Если бутербродов оказалось слишком много и если к ним прилагается алкоголь, возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит", - рассказал он.

Медик пояснил, что чем чаще человек ест животные жиры, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз.

Вялов рассказал, что не нужно совсем отказываться от бутербродов.

"Отказываться от бутербродов с сыром полностью не обязательно, однако знать меру все же стоит. В рационе должно быть больше растительного и меньше животного. Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими. Гастроэнтерологи с этим соглашаются: чем здоровее питание, тем ниже риск болезней поджелудочной железы, печени и кишечника", - резюмировал он.

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