Врач назвал блюдо, которым ни в коем случае нельзя завтракать

Завтрак - это первый и очень приятный прием пищи. Но и он может быть неполезным. Например, бутерброды со сливочным маслом и сыром — худший вариант завтрака для сердца и поджелудочной.

Медик сообщил, что жир животного происхождения в особенности вреден для здоровья человека из-за высокой калорийности.

Также в сливочном масле содержится много холестерина и триглицеридов, что заставляет печень и поджелудочную усиленно работать.

"Если бутербродов оказалось слишком много и если к ним прилагается алкоголь, возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит", - рассказал он.

Медик пояснил, что чем чаще человек ест животные жиры, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз.

Вялов рассказал, что не нужно совсем отказываться от бутербродов.

"Отказываться от бутербродов с сыром полностью не обязательно, однако знать меру все же стоит. В рационе должно быть больше растительного и меньше животного. Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими. Гастроэнтерологи с этим соглашаются: чем здоровее питание, тем ниже риск болезней поджелудочной железы, печени и кишечника", - резюмировал он.