Эксперты рассказали, какие витамины нельзя пить вместе
Современный ритм жизни многих людей довольно часто не позволяет полностью восполнять запасы витаминов и микроэлементов в организме. Поэтому украинцы часто начинают принимать различные витамины, но не все можно сочетать.
Об этом сообщает Beauty Hub.
Эксперты напоминают, что прежде, чем покупать витамины необходимо проконсультироваться со специалистом. Это нужно сделать по нескольким причинам.
Во-первых специалист поможет вам узнать, каких именно витаминов или микроэлементов вам не хватает, и в каких дозах их необходимо принимать.
Во-вторых не все витамины и микроэлементы можно пить вместе, поскольку это негативно может отразиться на организме. Вместо энергии у вас может быть плохое самочувствие, сонливость, аллергия и сбой работы ЖКТ.
Прием двух и более веществ может привести к усилению или наоборот снижению эффекта при комбинированном приеме. Также есть витамины, совместный прием которых улучшает усвоение друг друга и усиливает действие. А бывает все наоборот и эффективность витаминов снижается.
Какие витамины нельзя сочетать
Витамин D не нужно одновременно принимать с витамином А, поскольку они нейтрализуют друг друга.
Витамин В2 не надо сочетать с витамином В1 и витамином С.
Витамин В1 при неправильной дозировке может вызвать серьезную аллергию. При этом усугубить аллергическую реакцию может одновременный прием с витамином В12.
Витамин В12 не стоит совмещать с витаминами С, Е, и РР.
Витамин Е не надо совмещать с витамином D, поскольку не будет положительного эффекта.
Какие витамины можно сочетать
Витамин А можно дополнить витамином Е, но в небольшом количестве. Неправильный расчет дозировки приведет к тому, что А будет плохо усваиваться.
Витамин В2 и В6 хорошо сочетать с приемом витамина К. А к витамину В12 можно добавить прием В5.
Витамин Р отлично совмещается с витамином С, Е, фолиевой кислотой (В9) и витамином РР.
Если при приеме витаминов А, D, Е и витаминов группы В добавить витамин F - эффект первых будет увеличен.
Напомним, ученые назвали витамин, дефицит которого в 14 раз повышает риски тяжелого COVID-19.
Мы также писали о том, что эксперты рассказали, какой сыр нельзя есть во время беременности.