Эксперты рассказали, какие витамины нельзя пить вместе

Современный ритм жизни многих людей довольно часто не позволяет полностью восполнять запасы витаминов и микроэлементов в организме. Поэтому украинцы часто начинают принимать различные витамины, но не все можно сочетать.

Эксперты напоминают, что прежде, чем покупать витамины необходимо проконсультироваться со специалистом. Это нужно сделать по нескольким причинам.

Во-первых специалист поможет вам узнать, каких именно витаминов или микроэлементов вам не хватает, и в каких дозах их необходимо принимать.

Во-вторых не все витамины и микроэлементы можно пить вместе, поскольку это негативно может отразиться на организме. Вместо энергии у вас может быть плохое самочувствие, сонливость, аллергия и сбой работы ЖКТ.

Прием двух и более веществ может привести к усилению или наоборот снижению эффекта при комбинированном приеме. Также есть витамины, совместный прием которых улучшает усвоение друг друга и усиливает действие. А бывает все наоборот и эффективность витаминов снижается.

Какие витамины нельзя сочетать

Витамин D не нужно одновременно принимать с витамином А, поскольку они нейтрализуют друг друга.

Витамин В2 не надо сочетать с витамином В1 и витамином С.

Витамин В1 при неправильной дозировке может вызвать серьезную аллергию. При этом усугубить аллергическую реакцию может одновременный прием с витамином В12.

Витамин В12 не стоит совмещать с витаминами С, Е, и РР.

Витамин Е не надо совмещать с витамином D, поскольку не будет положительного эффекта.

Какие витамины можно сочетать

Витамин А можно дополнить витамином Е, но в небольшом количестве. Неправильный расчет дозировки приведет к тому, что А будет плохо усваиваться.

Витамин В2 и В6 хорошо сочетать с приемом витамина К. А к витамину В12 можно добавить прием В5.

Витамин Р отлично совмещается с витамином С, Е, фолиевой кислотой (В9) и витамином РР.

Если при приеме витаминов А, D, Е и витаминов группы В добавить витамин F - эффект первых будет увеличен.