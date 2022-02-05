Эксперты рассказали, какой сыр нельзя есть во время беременности

Женское тело имеет все нужное для того, чтобы выносить здорового ребенка. Но полноценное питание и отказ от некоторых продуктов помогут матери как можно лучше выполнить свою миссию. В частности, врачи советуют отказаться от некоторых молочных продуктов.

Какой сыр можно есть беременным

Так, беременным можно есть сыры, которые изготовлены из пастеризованного молока. Все потому, что они богаты на белок, витамины группы B и другие микроэлементы.

Также врачи говорят, что полезными являются мягкие сорта сыров: сыр, рикотта, халуми, маскарпоне, козьи, белые и сливочные.

К тому же твердые сыры тоже можно иногда употреблять. Важно не покупать сыры неизвестных производителей.

Запрещенные сыры

Во время беременности нельзя есть сыры в основном с белой или голубой плесенью. Причиной является то, что они не содержат клетчатки, поэтому они могут вызвать запоры и мигрени.

Кроме того, медики говорят, что мягкие сыры с белой кожурой также находятся под запретом. Такой продукт изготавливают из непастеризованного коровьего молока с добавлением плесени. Поэтому наличие у них живых бактерий может быть опасным для плода.

Специалисты пояснили, что до рождения ребенка лучше отказаться от горгонзолы, рокфора, бри и брынзы.

Добавим, что в список продуктов, которые нельзя употреблять во время беременности, входят сырые яйца, продукты, которые содержат сырой белок или желток, в частности тесто для выпекания.

Беременным важно не только отказаться от определенных продуктов. Также стоит обратить внимание на то, что вы пьете. Напитки с повышенным содержанием кофеина подпадают под запрет.