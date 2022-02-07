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Експерти розповіли, які вітаміни не можна пити разом

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Понеділок 07 лютого 2022 09:02
Експерти розповіли, які вітаміни не можна пити разом Колаж РБК-Україна: які вітаміни не можна поєднувати
Автор: Роман Мирончук

Сучасний ритм життя багатьох людей досить часто не дозволяє повністю заповнювати запаси вітамінів і мікроелементів в організмі. Тому українці часто починають приймати різні вітаміни, але не все можна поєднувати.

Про це повідомляє Beauty Hub.

Експерти нагадують, що перш, ніж купувати вітаміни необхідно проконсультуватися з фахівцем. Це потрібно зробити з кількох причин.

По-перше фахівець допоможе вам дізнатися, яких саме вітамінів або мікроелементів вам не вистачає, і в яких дозах їх необхідно приймати.

По-друге не всі вітаміни і мікроелементи можна пити разом, оскільки це негативно може відбитися на організмі. Замість енергії у вас може бути погане самопочуття, сонливість, алергія і збій роботи шлунково-кишкового тракту.

Прийом двох і більше речовин може призвести до посилення або навпаки зниження ефекту при комбінованому прийомі. Також є вітаміни, спільний прийом яких покращує засвоєння один одного і підсилює дію. А буває все навпаки і ефективність вітамінів знижується.

Які вітаміни не можна поєднувати

Вітамін D не потрібно одночасно приймати з вітаміном А, оскільки вони нейтралізують один одного.

Вітамін В2 не треба поєднувати з вітаміном В1 і вітаміном С.

Вітамін В1 при неправильному дозуванні може викликати серйозну алергію. При цьому посилити алергічну реакцію може одночасний прийом з вітаміном В12.

Вітамін В12 не варто поєднувати з вітамінами С, Е, і РР.

Вітамін Е не треба поєднувати з вітаміном D, оскільки не буде позитивного ефекту.

Які вітаміни можна поєднувати

Вітамін А можна доповнити вітаміном Е, але в невеликій кількості. Неправильний розрахунок дозування призведе до того, що A буде погано засвоюватися.

Вітамін В2 і В6 добре поєднувати з прийомом вітаміну К.А до вітаміну В12 можна додати прийом В5.

Вітамін Р відмінно поєднується з вітаміном С, Е, фолієвою кислотою (В9) і вітаміном РР.

Якщо при прийомі вітамінів А, D, Е і вітамінів групи В додати вітамін F - ефект перших буде збільшений.

Нагадаємо, вчені назвали вітамін, дефіцит якого в 14 разів підвищує ризики важкого COVID-19.

Ми також писали про те, що експерти розповіли, який сир не можна їсти під час вагітності.

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