Как сделать кислые мандаринки сладкими за 30 секунд: очень простой способ
Мандарины – самый популярный фрукт в период новогодних праздников. На рынках Украины продают разные сорта – из Турции, Египта, Испании, Армении и Азербайджана. Самым сладким сортом считаются "клементинки".
Но риск купить кислые мандаринки в разгар сезона остается всегда. Справиться с этим можно просто и легко. Как – читайте в материале ниже.
В любой стране мандарины срываются с дерева и упаковываются для транспортировки еще зелеными. По дороге их южных стран в Украину плоды дозревают.
Но так происходит не всегда и порой они появляются на прилавках еще не полностью дозревшими. А продавцы не хотят упускать свою выгоду и начинают ими торговать.
По внешнему виду отличить спелые и не спелые мандарины практически невозможно. Единственное, что их отличает – это вкус. Спелые – сочные и сладкие, не спелые – кисловатые.
Способ первый
Дать мандаринам дозреть естественным путем. Положите их на подоконник с солнечной стороны на 2-3 дня. Мандаринам должно быть тепло. Этого времени бывает достаточно, чтобы они стали сладкими.
Способ второй – быстрый
Что же делать, если вы обнаружили кислоту в мандаринах перед приготовлением праздничного блюда или накануне вечеринки?
Есть быстрый способ – за 30 секунд. Поставьте мандарины в микроволновую печь на полную мощность буквально на полминуты. И они станут сладкими!
Кстати, таким способом можно сделать сладкими апельсины или виноград, которые немного не дозрели.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько мандаринов можно съедать детям без вреда для здоровья.
А также рассказывали о том, кому категорически противопоказано есть мандарины.