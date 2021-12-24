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Как сделать кислые мандаринки сладкими за 30 секунд: очень простой способ

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Пятница 24 декабря 2021 14:07
Как сделать кислые мандаринки сладкими за 30 секунд: очень простой способ Фото: Как быстро сделать кислые мандарины сладкими (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Мандарины – самый популярный фрукт в период новогодних праздников. На рынках Украины продают разные сорта – из Турции, Египта, Испании, Армении и Азербайджана. Самым сладким сортом считаются "клементинки".

Но риск купить кислые мандаринки в разгар сезона остается всегда. Справиться с этим можно просто и легко. Как – читайте в материале ниже.

В любой стране мандарины срываются с дерева и упаковываются для транспортировки еще зелеными. По дороге их южных стран в Украину плоды дозревают.

Но так происходит не всегда и порой они появляются на прилавках еще не полностью дозревшими. А продавцы не хотят упускать свою выгоду и начинают ими торговать.

По внешнему виду отличить спелые и не спелые мандарины практически невозможно. Единственное, что их отличает – это вкус. Спелые – сочные и сладкие, не спелые – кисловатые.

Способ первый

Дать мандаринам дозреть естественным путем. Положите их на подоконник с солнечной стороны на 2-3 дня. Мандаринам должно быть тепло. Этого времени бывает достаточно, чтобы они стали сладкими.

Способ второй – быстрый

Что же делать, если вы обнаружили кислоту в мандаринах перед приготовлением праздничного блюда или накануне вечеринки?

Есть быстрый способ – за 30 секунд. Поставьте мандарины в микроволновую печь на полную мощность буквально на полминуты. И они станут сладкими!

Кстати, таким способом можно сделать сладкими апельсины или виноград, которые немного не дозрели.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько мандаринов можно съедать детям без вреда для здоровья.

А также рассказывали о том, кому категорически противопоказано есть мандарины.

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