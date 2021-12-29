Експерти розповіли, які мандарини найсолодші

Мандарини користується великою популярністю взимку в українців. Їх купують перед новорічними святами і після. Експерти радять при виборі даних фруктів звернути увагу на їх зовнішній вигляд, а також на аромат і щільність.

Потрібно уважно перевірити мандарини, щоб вони не були гнилими. На дотик плоди повинні бути пружними. Також можна попросити продавця показати, наскільки легко відділяється шкірка і чи пориста вона.

Чим важче мандарин, тим він солодший і соковитіший. Крім того, дивіться на форму плодів. Вона повинні бути приблизно однаковою для одного сорту. У найсолодших плодів шкірка червонувата. Чим світліше мандарини, тим вони кисліше.

Які мандарини найсолодші?

Мінеола

Мінеола являє собою гібрид, який отримали в результаті схрещування марокканського мандарина сорту "Танжерин" з грейпфрутом сорту "Дункан".

Плоди за формою нагадують грушу. У них яскравий помаранчевий окрас з червонуватим відтінком. Такі мандарини мають дуже тонку шкірку і багато кісточок. На смак вони кисло-солодкі з переважанням солодощі в післясмаку.

Клементин

Це гібрид мандарина і апельсина. Сорт отримали на початку ХХ століття. Клементини соковитіше і солодше ніж інші сорти мандаринів. Плоди дрібні, і у них тонка глянцева шкірка. Також дуже багато кісточок.

Енкор

У цих мандарин непрезентабельний вигляд, але відмінні смакові характеристики. На шкірці плодів знаходяться темні плями, і часто люди думають, що це дефект. Такі мандарини найчастіше можна зустріти в невеликих садах.

Смакові якості мандарин також залежать від країни, в якій їх виростили.

Абхазькі мандарини кисло-солодкі і мають смак з вираженою кислинкою в післясмаку. Вони невеликі за розміром, жовто-оранжевого кольору, соковиті. На шкірці такого мандарина можна помітити цятки зеленуватого кольору і прожилки. З них легко знімати шкірку, і кісточок в них мало.

Мандарини з Іспанії зазвичай великі, з товстою шкіркою, яка легко очищається. Вони мають яскраво помаранчевий колір. Плоди соковиті, кисло-солодкі, і в них мало кісточок.

В турецьких мандаринах багато кісточок. Плоди невеликі, шкірка тонка і відділяється насилу. Чим інтенсивніше забарвлення, тим такі мандарини солодше.

У марокканських мандаринів плеската форма і у них золотисто-помаранчевий колір. Такі мандарини не містять кісточок, а їх шкірка легко знімається.