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Готовим пирог с мандаринами: минимум ингредиентов и максимум вкуса!

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 09:33
Готовим пирог с мандаринами: минимум ингредиентов и максимум вкуса! Пирог с мандаринами приготовить очень легко и просто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Пирог с мандаринами - прекрасное решение для того, чтобы скрасить зимние вечера дома. Попробуйте и вы приготовить, тем более этот бисквит делается очень просто. Главное правило - хорошо взбить яйца и потом постепенно ввести муку.

Рецепт выпечки представил в Instagram участник МастерШеф Николай Люлько.

Ингредиенты

Для теста:
Яйца 220 грамм
Сахар 140 грамм
Мука 120 грамм
Ванильный сахар 10 грамм

Для начинки:

7 мандарин большого размера

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте форму и пергамент, чтобы постелить в нее. Почистите мандарины и разрежьте их пополам. Если есть косточки - удалите их. Мандарины выложите на пергамент.

Далее приготовьте тесто. Взбейте миксером или в комбайне хорошо яйца, добавьте сахар и постепенно муку. Потом залейте тестом мандарины. Поставьте форму с тестом в духовку на 180 градусов. Время выпекания приблизительно 40 минут, но зависит от вашей духовки.

Проверяйте готовность пирога палочкой. Когда пирог будет готов переверните его мандаринами вверх. Приятного аппетита!

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