Эксперты ошеломили прогнозом о судьбе Украины после карантина

Эксперты ошеломили прогнозом о будущем Украины (коллаж РБК-Украина)

Украинские эксперты рассказали, как повлияет на общество пандемия коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Кабинет министров продлил его действие до 11 мая. Ни для кого не секрет, что весь мир пострадал от пандемии COVID-19 не только в экономическом плане. Проблема, которую создала инфекция, намного глубже. Человечество задается вопросом, что же будет после того, как вирус немного "утихнет", каким образом он затронет людей. Ясно одно, что мир уже никогда не будет прежнем. В этом уверены и украинские эксперты, которые в комментариях Styler озвучили свои прогнозы относительно будущего в стране после пандемии.

Социальный психолог Виктор Вус отметил, что изоляция и карантин крайне негативно отражается и на психологическом состоянии людей, хотя некоторые уже адаптировались к новому ритму жизни.

"Первый "шок" от введения карантина в людей уже прошел. Люди пришли в себя и пытаются "нарисовать" для себя четкие "горизонты" будущего. На данный момент в обществе уже даже выделилось значительное количество людей, которые адаптировались к дистанционной форме работы, четкому графику жизни в соответствии с их индивидуальными биоритмами, "домашнему" режиму. Хотя, с другой стороны, многие люди жалуются на увеличение раздражительности, нервозности, тревожности", - рассказал Виктор.

Эксперт отмечает, что карантин повлиял на украинцев очень значительно. Так, из-за него увеличилось количество безработных, социально-экономический статус людей изменился, увеличилось количество недовольных государством людей. Также изоляция увеличила число семейных конфликтов, а вместе с тем и насилия в домашних стенах.

"В медиа-пространстве активно раскручивается "образ врага". С одной стороны, раздаются призывы видеть в каждом встречном потенциальную опасность заражения. С другой стороны, значительная часть общества и другие конфессии активно бросают "камни" в Церковь Московского Патриархата. Забывая при этом, что нарушения фиксировались во всех конфессиях", - отметил Виктор Вус.

По словам эксперта, карантин негативно отражается на здоровье украинцев. Некоторые не могут из-за пандемии получить надлежащую медицинскую помощь, другие из-за изоляции не получают свежего воздуха, что тоже будет иметь свои последствия.

"По результатам статистических наблюдений - во времена кризисов увеличивается количество раковых болезней, новообразований и заболеваний крови. С психосоматической точки зрения это вполне закономерно, ведь новые времена требуют "новой крови" и "новых форм", - подытожил Вус.

Эксперт и организатор различных конкурсов и фестивалей Борислава Белоцерковская говорит в том, что мир после пандемии уже не будет прежним. Она уверена, что нас ждет развитие внутреннего туризма и массовый запрет массовых мероприятий до осени.

"Тема о COVID-19 сейчас самая обсуждаемая в мире! С каждым днем ​​от него погибает огромное количество людей. Паника охватывает мир и предсказать развитие пандемии крайне сложно. Вокруг этой темы множество фейковой информации, поэтому человеку трудно понять, что правда, а что вымысел. Исходя из последних событий, можно с уверенностью сказать, что мир после карантина уже не будет прежним. Думаю, что массовые мероприятия будут ограничены до осени. Что касается посещения стран ЕС - здесь у меня также большое сомнение. К сожалению, туризму придется крайне сложно после кризиса. Поэтому, вполне разумно будет продвигать для отдыха национальный продукт. И речь идет не только о популярных украинских курортах, но и нераскрученных местах, даже селах", - рассказала эксперт.

По словам Белоцерковской, есть вероятность, что после карантина люди из мегаполисов захотят уехать из больших городов, поближе к природе, то есть в села.

"Вполне возможно сокращение количества офисов, увеличение удаленной работы, переход на онлайн-обучение даже после карантина. Ведь мы уже научились многому, сидя дома, и нашли в этом положительные стороны! Не исключено и то, что из мегаполисов населения будет переселятся в села. Чистый воздух и натуральные продукты питания для тех, кто работает на дому, будут в приоритете", - рассказала Борислава.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский уверен, что карантин приведет к увеличению безработицы и еще большей бедности людей.

"В Украине уже началась экономический кризис, который приведет к банкротству предприятий, росту безработицы и обнищанию людей. Эпидемия и карантин уже вызвали психологическое подавление людей. Ослабли социальные контакты, люди замкнулись в себе. Происходит становление диктатуры и ограничения гражданских прав и свобод. Власть и после карантина будет продолжать давить на общество. Во-первых, обедневшее население будет полностью зависеть от власти, им легко манипулировать. Во-вторых, ограничения полностью не будут сняты. Будут действовать запреты на массовые собрания, акции протеста, будет продолжено ношение масок. Власть в любой момент снова может объявить об очередной волне "пандемии" и восстановить карантин. Население будет находиться в постоянном страхе", - рассказал эксперт.

Как мы ранее писали, эксперты озвучили прогноз, что будет с курсом доллара после карантина.