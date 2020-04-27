Експерти приголомшили прогнозом за долю України після карантину

Експерти приголомшили прогнозом про майбутнє України (колаж РБК-Україна)

Українські експерти розповіли, як вплине на суспільство пандемія коронавіруса

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Кабінет міністрів продовжив дію до 11 травня. Ні для кого не секрет, що весь світ постраждав від пандемії COVID-19 не тільки в економічному плані. Проблема, яку створила інфекція, набагато глибше. Людство ставить собі питання, що ж буде після того, як вірус трохи "вщухне", яким чином він торкнеться людей. Очевидно, що світ вже ніколи не буде колишнім. В цьому впевнені українські експерти, які в коментарях Styler озвучили свої прогнози щодо майбутнього в країні після пандемії.

Соціальний психолог Віктор Вус зазначив, що ізоляція і карантин вкрай негативно відобразиться на психологічному стані людей, хоча деякі вже адаптувалися до нового ритму життя.

"Перший "шок" від запровадження карантинних обмежень у людей вже пройшов. Люди оговтались і намагаються вималювати для себе чіткі "обрії" майбутнього. На цей момент в суспільстві вже навіть виокремилась значна кількість людей, які адаптувались до дистанційної форми роботи, чіткого графіка життя відповідно до їх індивідуальних біоритмів, "домашнього"» режиму. Хоча, з іншої сторони, багато людей скаржаться на збільшення роздратованості, нервозності, тривожності", - розповів Віктор.

Експерт зазначає, що карантин вплинув на українців дуже суттєво. Так, через нього збільшилася кількість безробітних, соціально-економічний статус людей змінився, збільшилася кількість незадоволених державою людей. Також ізоляція збільшила кількість сімейних конфліктів, а разом з тим і насильства в домашніх стінах.

"У медіа-просторі активно "розкручується" "образ ворога". З однієї сторони, лунають заклики вбачати у кожному зустрічному потенційну небезпеку зараження. З іншої сторони, значна частина суспільства та інші конфесії активно жбурляють "каміння" у Церкву Московського Патріархату. Забуваючи при цьому, що порушення фіксувались у всіх конфесіях", - зазначив Віктор Вус.

За словами експерта, карантин негативно позначається на здоров'ї українців. Деякі не можуть через пандемію отримати належну медичну допомогу, інші через ізоляцію не отримують свіжого повітря, що теж буде мати свої наслідки.

"За результатами статистичних спостережень - у часи криз збільшується кількість ракових хвороб, новоутворень та захворювань крові. З психосоматичної точки зору це цілком закономірно, адже нові часи вимагають "нової крові" і "нових форм", - підсумував Вус.

Експерт і організатор різноманітних конкурсів і фестивалів Борислава Білоцерківська говорить у тому, що світ після пандемії вже не буде колишнім. Вона впевнена, що нас чекає розвиток внутрішнього туризму і масова заборона масових заходів до осені.

"Тема про COVID-19 зараз найбільш обговорювана у світі! З кожним днем ​​від нього гине величезна кількість людей. Паніка охоплює світ і передбачити розвиток пандемії вкрай складно. Навколо цієї теми безліч фейкової інформації, тому людині важко усвідомити, що правда, а що вигадка. Виходячи з останніх подій можна з упевненістю сказати, що світ після карантину вже не буде колишнім. Думаю, що масові заходи будуть обмежені до осені. Що стосується відвідування країн ЄС - тут у мене також великий сумнів. На жаль, туризму доведеться вкрай складно відновитися після кризи. Тому, цілком розумно буде просувати для відпочинку національний продукт. І мова йде не тільки про популярні українські курорти, а й про нерозкручені місця, навіть села", - розказала експерт.

За словами Білоцерківської, є ймовірність, що після карантину люди з мегаполісів захочуть виїхати з великих міст, ближче до природи, тобто у села.

"Цілком можливе скорочення кількості офісів, збільшення віддаленої роботи, перехід на онлайн-навчання навіть після карантину. Адже ми вже навчилися багато чому, сидячи вдома, і знайшли в цьому позитивні сторони! Не виключено і те, що з мегаполісів населення буде переселяться в села. Чисте повітря і натуральні продукти харчування для тих, хто працює на дому, будуть в пріорітеті", - розповіла Борислава.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський впевнений, що карантин призведе до збільшення безробіття і ще більшої бідності людей.

"В Україні вже розпочалася економічна криза, яка призведе до банкрутства підприємств, зростання безробіття та зубожіння людей. Епідемія та карантин вже викликали психологічне пригнічення людей. Ослабли соціальні контакти, люди замкнулися в собі. Відбувається становлення диктатури та обмеження громадянських прав і свобод. Влада і після карантину буде продовжувати тиснути на суспільство. По-перше, збідніле населення буде повністю залежне від влади, ним легко буде маніпулювати. По-друге, обмеження повністю не будуть зняті. Будуть діяти заборони на масові зібрання, акції протесту, буде продовжене носіння масок. Влада в будь-який момент знову може оголосити про чергову хвилю "пандемії" та відновити карантин. Населення буде перебувати в постійному страху", - розказав експерт.

Як ми раніше писали, експерти озвучили прогноз, що буде з курсом долара після карантину.