Что будет с курсом доллара после карантина: эксперты озвучили прогноз

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Украинские эксперты по экономике озвучили прогнозы относительно курса доллара в Украине

Прогноз курса доллара в Украине после окончания карантина из-за коронавируса озвучили социльно-экономические эксперты. Они поделились мнениями в эксклюзивных комментариях Styler относительно нестабильной ситуации в стране и постоянного колебания американской валюты.

Свое мнение относительно курса американской валюты на украинском рынке выразил эксперт "Украинского центра общественного развития" и кандидат философских наук Юрий Подорожний.

"Согласно государственному бюджету, курс доллара на этот год заложен в размере 27 гривен, хотя в первом варианте бюджета такой курс закладывался не более 28,5 гривен. Для того, чтобы понимать его колебания, необходимо растолковать, каким образом этот курс формируется в Украине. Как бы мы того не желали, но курс гривны является категорией менее экономической и более политической. С 2015 года НБУ отказался от регулирования курса и фактически перешел на плавающий валютный курс. Роль Нацбанка сведена к тому, чтобы не допустить сверхбольших или очень резких колебаний курса, которые, как правило, провоцируют панику", - сказал Подорожний.

По словам эксперта, на курс доллара будут влиять много факторов, кроме пандемии коронавируса. Также валюта этим летом может пересечь отметку в 30 гривен.

"При любых обстоятельствах, каким именно будет курс доллара, экономистам прогнозировать трудно. Ведь на этот курс будут влиять много факторов от пандемии и отсутствии у правительства четкого плана шагов в планировании прохождения кризиса, кроме того важным фактором влияния до сих пор остается необходимость уплаты около 4 млрд долларов по внешним обязательствам. Однако, эти факторы будут не столь весомыми в формировании курса, как мировой кризис, в который мы входим неподготовленными и ослабленными карантинными мерами. Премьер Денис Шмыгаль озвучивал макроэкономический прогноз среднегодового курса на уровне 29,5 гривен. Это означает, что правительство, которое дает оптимистичный прогноз уверено, что курс с лета пересечет психологическую отметку в 30 гривен. А потому во втором полугодии стоит ожидать курс на уровне 33 гривен", - считает Юрий Подорожний.

Финансовый эксперт, Член Совета Ассоциации украинских банков, банкир Галина Гейло также озвучила свой прогноз относительно курса доллара в Украине.

"Курс валют в Украине - это понятие более политическое, чем экономическое. Когда Президент и правительство объявили о карантине и акцентировали внимание на том, чтобы без помощи МВФ страна из кризиса не выйдет, то рынок сразу отреагировал резким скачком курса. Чтобы удерживать гривну, НБУ начал продавать валюту из золотовалютных резервов, это дало возможность относительно удержать ситуацию. Когда МВФ нам дал сигнал, что помощь возможна - курс стабилизировался. По моему мнению, до момента принятия закона 2571 (который называют "антиколомойским") мы можем ожидать относительно стабильный курс. А если закон примут во втором чтении, то курс обязательно "отреагирует" либо снижением, либо увеличением", - прокомментировала Галина Гейло.

Как мы ранее писали, НБУ на 23 апреля понизил официальный курс доллара.