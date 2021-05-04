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Експерти назвали авто, які найчастіше ламаються на дорозі

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 13:03
Експерти назвали авто, які найчастіше ламаються на дорозі Фото: авто, які найчастіше ламаються (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Експерти німецького автомобільного клубу розповіли, які машини найчастіше ламаються на дорозі і можуть створити своїм власникам справжні проблеми.

Про це повідомляє автоклуб ADAC.

На думку фахівців, найненадійніший автомобіль - це 10-річний Kia Ceed (52,7% поломок від загальної кількості). У цієї машини проблеми з акумулятором, стартером, бензонасосом, ланцюгами приводу ГРМ і свічками запалювання.

Експерти кажуть, що тільки в останні роки дані корейські авто робилися так, що в них практично не було поломок.

На другому місці по частих поломок йде ще один корейський автомобіль Hyundai i20 (42,2%). У ньому проблемними місцями виявилися свічки запалювання і стартер.

У Kia Sportage (38,6%) також є проблеми, які є в інших попередніх авто.

Далі в списки ненадійних авто йдуть мінівени Seat Alhambra і VW Sharan (35,1%). Фахівці зазначили, що у них слабкі системи рециркуляції вихлопних газів та уприскування AdBlue.

Далі в списку проблемних авто йдуть Smart Forfour (32,8%), у якого дуже часто розряджався акумулятор, а також Opel Insignia (32,1%), Ford S-Max (30,7%) і Renault Kangoo (30,1%). У автомобілів Renault часто виникали проблеми з електрикою.

Нагадаємо, ми писали про те, яку іномарку можна купити до 3 тисяч доларів.

Раніше експерти розповіли, яким вживаним авто найчастіше довіряють українці.

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