Експерти розповіли, чи можна зекономити на ремонті авто та як це правильно зробити
Багато автовласників сьогодні змушені економити на обслуговуванні своїх машин. Однак, економія на послугах СТО та запчастинах може обернутись проблемами в дорозі. Тому варто знати про деякі способи заощадження.
Про це РБК-Україна (проект Styler) розповів доцент кафедри економіки Київського міжнародного університету Віталій Опанасюк.
Чи можна зекономити на ремонті авто
За словами експерта, є дві складові собівартості послуг в автобізнесі: вартість запчастин та ціна за зроблену роботу.
Зокрема, запчастини до автомобіля бувають таких видів:
- оригінальні - дорогі
- ліцензійні копії - середня ціна
- копії та підробки - дешеві
Фахівець зазначив, що відрізнити різницю майже неможливо. Найкраще купувати у перевіреного продавця та отримати гарантії якості.
Робота складається з оплати за годину, прибутку автосервісу та амортизації обладнання та ліцензій.
Тому, якщо компанія не нова, знаходиться не в центрі, не перевантажена новим обладнанням, що не окупилося - можна отримати якісну послугу за середньою ціною.
Віталій Опанасюк додав, що знайти перевірені та якісні запчастини, швидкий, якісний, проте не дорогий сервіс - складне завдання.
Найкращим рішенням, на думку фахівця, буде не володіти автомобілем, а брати його в оренду, кершеринг (володіння часткою авто з правом користуватися) або лізинг (надання машини у користування на певний термін). Таким чином ці витрати та прийняття рішення лежить на власникові.
Для юридичних осіб економія полягає у сфері вірного віднесення витрат на автомобіль.
Яких правил дотримуватись
Інженер ДП "Укрметртестстандарт" Денис Черниш назвав 3 способи, яких варто дотримуватись, щоб зекономити на обслуговуванні машини.
Вибір автомобіля
Він зазначив, чим менше деталей в машині, тим менше треба буде змінювати деталей. Якщо автомобіль буде ексклюзивним, то можливий дефіцит деталей, а за це доведеться заплатити більше.
"Автомобіль має бути досить розповсюдженим, як кажуть - народний", - додав фахівець.
Вибір запчастин
На розповсюджений автомобіль на ринку дуже багато пропозицій. Не завжди найдорожчі деталі відпрацьовують призначений ресурс.
Бажано брати перевірені, середні по вартості, бажано з гарними відгуками і сертифікатами виробника.
Вибір СТО
Якщо ви обслуговуєте авто на великому СТО, то є багато плюсів, таких як рівень сервісу, відповідальність, можливість зробити все в одному місці.
Однак, важливо пам'ятати, чим більше СТО, тим більше затрат на його утримання. До того ж багато кваліфікованих спеціалістів після роботи на великих компаніях перейшли працювати "на себе в гаражах".
Інженер зазначив, що в багатьох випадках так майстри можуть отримувати більший прибуток при зниженні вартості обслуговування. Тому основна задача - знайти відповідного спеціаліста з конкретної проблеми.
Раніше інженер називав моделі автомобілів, які дешеві в обслуговуванні та менше ламаються.
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